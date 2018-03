Il magistrato del G8 di Genova | Vertici di ps torturatori come gli egiziani Replica

IL CACCIATORE/ La fiction sul magistrato Alfonso Sabella. Anticipazioni del 14 marzo : Il CACCIATORE, Anticipazioni del 14 marzo 2018. Appena entrato nell'Antimafia, il PM Sabella farà di tutto per distinguersi nella lotta contro Cosa Nostra.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Femminicidio - il magistrato Roia : “Tra le cause la sottovalutazione delle denunce da parte di magistrati e forze dell’ordine” : Tra le cause del Femminicidio c’è la sottovalutazione delle denunce da parte di magistrati e forze dell’ordine. È la riflessione di Fabio Roia, giudice a Milano e già pm di punta del pool famiglia della Procura, in un’intervista a FqMilennium, il mensile diretto da Peter Gomez, in edicola da sabato 3 marzo con un numero interamente firmato da donne. “Le principali cause di Femminicidio sono tre”, afferma il magistrato ...

"Intrecci tra massoneria e mafia E il silenzio dei partiti li aiuta" L'allarme del magistrato Caselli : "massoneria e mafie: il silenzio dei partiti aiuta i poteri occulti". Il magistrato Gian Carlo Caselli lancia L'allarme alla vigilia del voto del 4 marzo. Lo fa Segui su affaritaliani.it

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 febbraio : Per il magistrato la politica “deve portare all’elettorato gli uomini migliori Quelli che potranno garantire una barriera rispetto alle corruzioni - alle collusioni - alla mafia : L’intervista – Federico Cafiero De Raho “Ancora troppi impresentabili. Al voto puniamo chi li candida” Il procuratore nazionale antimafia: “Siamo lontani dall’etica che dovrebbe essere spia del cambiamento” di Lucio Musolino Siamo rincoglioniti? di Marco Travaglio È una vergogna che Alessandro Di Battista, non contento di non ricandidarsi al Parlamento per imbarazzare chi ci fa la muffa dagli anni 50, osi pure insultare il valoroso ...

Corruzione e frode fiscale : 15 arresti da parte della gdf - c'è anche un magistrato : Operazione congiunta tra le Procura di Roma e Messina contro le frodi fiscali. La gdf ha effettuato 15 arresti per due associazioni a delinquere dedite alla frode fiscale, reati contro la pubblica ...

Corruzione in atti giudiziari - maxioperazione della Finanza. Arrestato anche un magistrato : Tra i fermati anche Giancarlo Longo, ex pm della procura di Siracusa, l'avvocato Piero Amara e gli imprenditori Fabrizio Centofanti e Enzo Bigotti, quest'ultimo già coinvolto nel caso Consip. Per il Gip Longo "svendeva la sua funzione"

Caso Saguto - il Pg della Cassazione chiede la rimozione del magistrato dall'ordine giudiziario : Condannare Silvana Saguto, l'ex presidente delle Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, alla sanzione massima, cioè alla rimozione dall'ordine giudiziario. È la richiesta formulata dal ...

"Dottoressa - si tiri giù le mutande" - la denuncia dell'aspirante magistrato : "Dottoressa avanti, si cali le mutande! Faccia quasi per togliersele e poi si giri". Il racconto della perquisizione che una delle giovani studentesse di legge ha dovuto subire all'esame del concorso ...

Rocco Chinnici : su Rai 1 Sergio Castellitto è il magistrato del pool antimafia : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Rocco Chinnici E' così lieve il tuo bacio sulla fronte: la fiction Il film tv "Rocco Chinnici", tratto ...

Castellitto è «Rocco Chinnici» : la storia del magistrato in tv : «Un dead man walking». Un eroe, che camminando verso la morte ha saputo inventarsi la vita. Sergio Castellitto, Rocco Chinnici, lo ha ricordato attraverso il contrasto. Ché, nonostante la mafia, la presenza ingombrante di una paura senza volto e nome, «ha saputo dare un senso alla sua esperienza di uomo, alla sua esperienza di padre». Chinnici, magistrato siciliano cui è da imputarsi la nascita di quello che sotto la guida di Antonino Caponnetto ...

SERGIO CASTELLITTO E' ROCCO CHINNICI/ Interpreta il ruolo del magistrato - una grande lezione di vita : SERGIO CASTELLITTO protagonista del film ROCCO CHINNICI. È così lieve il tuo bacio sulla fronte. Per l'attore l'esperienza nei panni del magistrato è stata una forte lezione di vita.