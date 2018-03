Il Face ID di iPhone X? Per copiarlo servono almeno due anni

Inviare Animoji di iPhone X su WhatsApp - Facebook e altri : Durante la presentazione dei nuovi dispositivi Apple di quest’anno è stato presentato il nuovissimo e rivoluzionario iPhone X. Device differente dalla serie degli ultimi anni, infatti introduce non poche innovazioni nel reparto hardware. Tra queste c’è una tecnologica fotocamera frontale chiamata TrueDepth. La fotocamera in questione è in grado di mappare tridimensionalmente il vostro volto, acquisendo e analizzando oltre 50 ...

iPhoneX sta Facendo perdere soldi a Apple : Prima sessione settimanale pessima per Apple, che ieri ha registrato perdite superiori ai due punti percentuali a causa delle nuove indicazioni degli esperti sulla scivolosa domanda degli iPhoneX. In particolare, l’agenzia Nikkei ha spiegato che il colosso di Cupertino avrebbe indicato ai suoi fornitori di ridurre la produzione dei dispositivi del decennale a 20 milioni di unità per il primo trimestre dell’anno. Un taglio del 50% rispetto alle ...