Il director di Kingdom Hearts 3 svela dettagli sulle trasformazioni del Keyblade

Il director di Kingdom Hearts 3 sarà presente al Kingdom Hearts Union X fan festival : Sono ormai passati alcuni anni dall'annuncio di Kingdom Hearts 3 e i fan sono ancora in attesa di capire quando potranno finalmente mettere le mani sul nuovo capitolo della serie. Ultimamente sono comparse in rete alcune indiscrezioni riguardo la data di uscita di Kingdom Hearts 3, la più recente ci parlava di un lancio del gioco previsto per i mesi di luglio e settembre 2018, con un annuncio di Square Enix programmato per febbraio.Al momento ...

Il director di Kingdom Hearts 3 sarà a un evento fissato per aprile - novità in vista? : Possibili novità su Kingdom Hearts 3 in vista per i prossimi mesi? Potrebbe essere così: nel mese di aprile, infatti, si terrà un fan event dedicato a Kingdom Hearts Union X, gioco free to play per mobile e PC rilasciato in Giapponen le 2013 e arrivao in Nord America solo nel 2016. Nel corso di questo evento sarà presente anche Tetsuya Nomura, creatore della saga e director del terzo capitolo. Nomura ha infatti diretto ogni gioco della serie ...