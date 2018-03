Il commento del presidente Cattaneo sulle dichiarazioni di Diego Mosna

“Il mio ex e Paola?”. Ah! Le prime parole di Cecilia Rodriguez. Il commento a caldo sulla nuova - e già lanciatissima coppia formata da Francesco Monte e la bellissima ex naufraga dell’Isola dei famosi : Il flirt era iniziato sulle spiagge dell’Honduras, ora tra l’ex tronista di ”Uomini e Donne” Francesco Monte e la Madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto sembra essere scoppiata la passione. Il settimanale “Spy” ha paparazzato in esclusiva i due ex naufraghi dell'”Isola dei famosi” in un tenero bacio, subito dopo l’ultima diretta. “Non lo leggo in diretta, ma Francesco mi ...

“Se rubi in Italia - non succede nulla”. L’intercettazione tra due albanesi e il commento del procuratore di Bergamo - che ‘gli dà ragione’ : Da un’intercettazione telefonica fra due albanesi che si accordano su furti da fare nelle stazioni di servizio, emerge come sia considerato il sistema giudiziario Italiano. Il procuratore capo di Bergamo Walter Mapelli commenta l’intercettazione e spiega perché la normativa è deficitaria. Tanto da indurre anche malviventi stranieri a venire in Italia per compiere i loro reati. Come non bastasse, i dati “ci dicono che il nostro ...

Scomparsa Stephen Hawking - commento del presidente ASI Battiston : Roma, 14 mar. , askanews, 'Mi ricordo dell'incontro con Stephen Hawking al CERN, nel 2009 quando ha visitato il nostro esperimento AMS, ora sulla ISS, dedicato alla ricerca dell'antimateria e della ...

Bari - Consiglio approva legge su agricoltura sociale. commento dell'assessore Leonardo di Gioia : L'agricoltura sociale è un valore aggiunto per il nostro territorio, le comunità e per le stesse risorse agricole: un modo nuovo di fare economia mettendo in relazione le persone e le aziende con le ...

Il commento post voto del consigliere regionale Gianni Liviano : Il centrosinistra va ripensato ma, prima ancora del centrosinistra va ripensata la politica che, quando perde la morale e la proposta educativa, diventa, chiunque vinca, luogo senza regole e quindi ...

Morte Davide Astori - il commento dell’esperto : “probabilità di uno su centomila” : Morte Davide Astori – Mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore sono arrivate le parole dell’esperto, intervista del ‘Corriere dello Sport’ a Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport ed ex medico dell’Under 21 azzurra: “in ...

Affaritaliani.it - febbraio record Oltre cinque milioni di lettori "Grazie". Il commento del direttore : cinque milioni e 250 mila: sono gli italiani che in febbraio hanno letto Affaritaliani.it Lo testimonia la tabella che alleghiamo di Analytics.google.com, il software di Google che rappresenta la fonte più accreditata dell’audience web sul mercato Segui su Affaritaliani.it

“Fabrizio…”. Corona - è Silvia Provvedi a parlare dopo la scarcerazione. Prima uscita pubblica per la coppia finalmente riunita e primo commento alla stampa della fidanzata dell’ex re dei paparazzi : Hanno fatto subito il giro della rete le foto dell’abbraccio di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona all’uscita di San Vittore. Il 21 febbraio scorso l’ex re dei paparazzi è uscito dal carcere milanese in cui è stato detenuto per un anno e quattro mesi Prima della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli ha concesso l’affidamento provvisorio e terapeutico in una comunità individuata a Limbiate. Ad ...

La sexy Diletta Leotta presenta la giornata di Serie B : il commento esilarante che ha fatto il giro del web [FOTO] : 1/21 ...

commento di State Street al meeting del FOMC : Con tre rialzi previsti dai "dot" della Fed e il mercato ampiamente concorde, ci vorrebbe una divergenza significativa tra l'economia e/o l'inflazione per modificare il percorso atteso per quest'anno,...

Video/ Juventus-Genoa (1-0) : highlights e gol della partita. Il commento di Allegri (Serie A 21^ giornata) : Video Juventus-Genoa (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 21^ giornata di Serie A. I bianconeri hanno ospitato i grifoni nell'ultimo posticipo del week-end.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 11:00:00 GMT)

SESTRIERE - SCIATORE 31ENNE MORTO IN PISTA/ Il commento del presidente della Sestrieres Spa : SCIATORE 30enne MORTO in PISTA: in regione Fraiteve, sulla cresta tra Sauze e SESTRIERE, l'ingegnere torinese Giovanni Bonaventura (31 anni) è andato a sbattere contro un paravento(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 00:22:00 GMT)

All Star Game 2018/ I quintetti base delle due squadre - il commento del commissioner Adam Silver : All Star Game 2018, i quintetti base delle due squadre: LeBron e Curry i due capitani. Sono stati diramati i dieci giocatori scelti per la partita delle stelle del prossimo 18 febbraio(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Il commento Salvini promette la riapertura della case chiuse. Ci sarebbe da ridere ma non è così : Dopo l'abolizione delle aliquote Irpef, del canone Rai, delle tasse universitarie, della riforma Fornero e la concessione del reddito di cittadinanza, del reddito di dignità e dell'ennesimo condono ...