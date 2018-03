Centrodestra - i leader dopo il vertice : «A noi la presidenza del Senato - la Camera a M5S» I numeri : la videoscheda : In un documento sottoscritto da Salvini, Berlusconi e Meloni, anche l’intesa di riconoscere un vicepresidente ai gruppi parlamentari esclusi dalle cariche più alte di Montecitorio e Palazzo Madama

Il Centrodestra dopo il vertice : "A noi la presidenza del Senato - al M5s la Camera" : Ok alla presidenza della Camera per il M5s, mentre quella del Senato tocca al Centrodestra. Inoltre, bisognerà assicurare un vicepresidente in ciascun ramo del Parlamento ai partiti che non esprimono il presidente. E' il percorso individuato durante il vertice del Centrodestra e illustrato in una nota comune

Meloni : disposti a parlare con tutti ma solo dopo Centrodestra : Roma – Meloni: nelle prossime ore incontrerò capogruppo 5S Roma – Di seguito le dichiarazioni di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. “Ho avuto una... L'articolo Meloni: disposti a parlare con tutti ma solo dopo centrodestra proviene da Roma Daily News.

Nel Pd corteggiato dal Centrodestra prove tecniche per il dopo Renzi : ... oltre a mostrare possibili alleanze e maggioranze in vista della formazione dell'esecutivo, avvierà anche il dibattito parlamentare sul Documento di economia e finanza , Def, . 'Questa fase, il ...

[Il retroscena] Il Centrodestra arriverà primo ma non avrà i numeri per governare. Ecco cosa succederà il giorno dopo le elezioni : Dove lui aveva sempre messo Giulio Tremonti, oggi il fondatore del centrodestra dice di volere un tecnico: "Per fare il ministro dell'Economia serve una persona che conosca a fondo la realtà del ...

[Il retroscena] L'ex tronista sbianchettata - il giallo dell'ex ministra e altri disastri. La rivolta dopo le candidature del Centrodestra : Matteo Salvini corre in cinque collegi, il massimo consentito dalla legge. Giorgia Meloni idem. I forzisti, senza il loro leader in campo, hanno fatto meno ricorso alle pluricandidature. Nonostante ...

Regionali - la telefonata di Gentiloni a Grasso : 'Se ci state - qua vinciamo dopo 25 anni'. Panico nel Centrodestra : Una telefonata, che doveva restare top secret. E che invece è uscita sui giornali e che getta una nuova luce sulle Regionali in Lombardia e i precari equilibri nel centrosinistra. È Repubblica a ...

Centrodestra - dopo il vertice di Arcore si rischia di perdere la faccia e pure le elezioni : Sarebbe bello che il professor Zichichi riuscisse a far tornare indietro il tempo. Non di tanto. A domenica scorsa. Il giocattolo del Centrodestra quel giorno ad Arcore era stato montato perfettamente.

Sondaggi - Centrodestra primo ma lontano dal 40%. Pd in caduta libera dopo Natale. M5s primo (ma sotto gli astenuti) : Forte ma forse non abbastanza. Il centrodestra è di gran lunga il primo in classifica, ma il 40 per cento resta lontano. Lo conferma una volta di più un Sondaggio Emg per il TgLa7. La situazione delle tendenze del consenso dei partiti è più o meno ingessata da alcune settimane. Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, per esempio, continuano con il travaso di preferenze da una parte all’altra e infatti il risultato fa più o meno ...

Elezioni Lombardia - il Centrodestra cerca ancora la quadra. Romani (Fi) : "Dopo Maroni c'è Gelmini" : La Lega vuole Fontana. Forza Italia frena anche se non vuole lo scontro. La partita non è ancora chiusa