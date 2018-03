Il canto del cigno delle banche centrali Parte 2

cantone dice che sono scandalose le parole dell'ex Br Balzerani : Roma, 21 mar. , askanews, 'Ho sempre pensato che la pena non dovesse essere definitiva e non mi meraviglio nè scandalizzo che un soggetto possa essere scarcerato, non credo che per salvare il mondo si debba mandare uno in carcere e buttare via la chiave ma le ultime vicende sono scandalose, una signora si è …

Astronomia : l’incanto della Via Lattea nel cielo di Porto Badisco (LE) [FOTO] : A corredo dell’articolo uno scatto suggestivo: è una foto della Via Lattea, catturata circa un’ora prima dell’alba di oggi 20/3/2018 a Porto Badisco (LE). “Con la fotografia – spiega l’autore Aleandro Carratta – cerco di trasmettere l’emozione che si prova ammirando tutto quello che la natura ci permette di vedere al di fuori delle città.” L'articolo Astronomia: l’incanto della Via ...

Tripudio di pubblico per Il Musical "Alla tua ombra un canto" del Movimento Apostolico - InfoOggi.it : Due spettacoli che hanno registrato il pienone da parte del pubblico. Presente anche l'Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone , intervenuto a fine serata, e numerose ...

Elezioni Cuba - il canto del cigno di un regime alla soglia dei 60 anni : Domenica 11 marzo l’isola ha vissuto la seconda tornata di un percorso elettorale che ha coinvolto otto milioni di Cubani. Si completerà il 19 aprile con l’elezione del successore di Raúl Castro. Gli interrogativi di questi giorni non intaccano la realtà di un paese sfinito, che tuttavia non si dà per vinto. Le prospettive di cambiamento potrebbero realizzarsi ancora “in famiglia”. Assemblea Nazionale Un meccanismo complicato, che prima ha ...

Foggia - arrestata per truffa l'avv. cantone. Si spacciava per sorella del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione : Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Foggia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata continuata l'avvocato ...

“Soleil? Cosa penso di lei”. Luca Onestini vuota il sacco. Dopo il silenzio arriva la rivincita (e che rivincita) : l’ex gieffino - ora felice accanto a Ivana Mrazova - per la prima volta parla dell’ex fidanzata : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ormai inseparabili. L’ex tronista di ”Uomini e Donne” è innamorato più che mai della sua fortunata dolce metà, la modella conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I due si sono concessi una fuga d’amore in montagna in mezzo alla neve, lontano dal caos della città e dai ritmi frenetici del quotidiano. Ma la coppia non è partita da sola: infatti hanno deciso ...

Si fingeva la sorella del giudice cantone : così l'avvocato truffava le sue vittime : L'avvocato Maria Virginia Cantone del foro di Avellino è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Foggia, con l'accusa di aver sfruttato la sua omonimia con Raffaele Cantone...

Omonima del giudice cantone - truffava spacciandosi per sorella : Roma, 15 mar. , askanews, Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Foggia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata ...

Banche - Ue su NPL : le proposte sugli accantonamenti a seconda della natura dei crediti : La Commissione europea ha presentato le sue proposte in materia di gestione e accantonamenti nei bilanci delle Banche degli NPL, i crediti deteriorati.

Necco - l'ironia in tv Da cantore di Maradona agli spari della camorra : Se ne è andato un pezzo di noi, Luigi Necco, giornalista vero, totale, non soltanto di sport come si poteva ritenere al tempo bello di quel Napoli dell'Ingegnere, Corrado Ferlaino. Luigi aveva la ...

Addio Luigi Necco - cantore di Napoli e del Napoli : E' invece dalla contaminazione continua che nasce la micro-cellula dell'originalità, l'elemento che distingue una comunissima cronaca da un racconto imperdibile. Avere orizzonti tanto ampi consente ...

Addio a Luigi Necco - volto storico di 90° minuto e cantore del Napoli di Maradona : Il calcio, la passione per l'archeologia, ma anche la cronaca raccontata con coraggio, pagata con un agguato della Camorra . Un cronista a tutto tondo, dalla schiena dritta. Certo, la prima immagine ...

Le nuove ribelli : eroine o donne della porta accanto : ... campionessa di tennis furiosa perché lei e le sue colleghe guadagnavano molto meno dei maschi: ne ha sfidato uno nella storica 'battaglia dei sessi', lo ha stracciato e oggi nel suo sport c'è la ...

'Sempre domenica' del Collettivo Controcanto a Scenari pagani : Lo spettacolo vincitore del premio In-Box 2017, 'Sempre domenica' del Collettivo Controcanto arriva a 'Scenari pagani' sabato 10 marzo alle 21 al Teatro del Centro Sociale di pagani , SA, in via De' ...