Il Cacciatore | riassunto seconda puntata 21 marzo 2018

blogo

: Il Cacciatore, anticipazioni e diretta seconda puntata 21 marzo 2018 - Varych4 : Il Cacciatore, anticipazioni e diretta seconda puntata 21 marzo 2018 - SerieTvserie : Il Cacciatore, anticipazioni e diretta seconda puntata 21 marzo 2018 - tvblogit : Il Cacciatore, anticipazioni e diretta seconda puntata 21 marzo 2018 -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Prosegue l'indagine del protagonista de Il, la nuova serie tv di Raidue giunta alla, in onda questa sera, 21, alle 21:20. Il telefilm con Francesco Montanari ha ottenuto buoni ascolti nella prima, con 2,4 milioni di telespettatori (10,3%): questa sera vanno in onda gli episodi "Un Pm da marciapiede" ed "Un giorno perfetto".IlUn Pm da marciapiede Otto mesi dopo l'avvio delle indagini, Saverio non è ancora riuscito a mettere le mani su Mico Farinella. L'omicidio di un suo amico nonché socio in affari (un segnale inviato da Brusca -Edoardo Pesce-) lo porta però ad ottenere un identikit del latitante. Saverio interroga così il fratello della vittima, aiutato dall'agente dei Ros Cesare Bonanno (Nicola Rignanese) e scaricando la Polizia, cosa che fa arrabbiare Elia (Roberto Citran). prosegui la letturaIl, ...