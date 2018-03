Il 23 marzo al Nest | Odin Teatret di Eugenio Barba con lo spettacolo ' Ave maria'

Ospiti C’è posta per te - sabato 17 marzo : Littizzetto - Onestini - Tonon - Caruso - Persico e Sulejmani : sabato prossimo, per la precisione il 17 marzo 2018, nuovo appuntamento per il programma di Maria De Filippi C’è posta per Te. Tra gli Ospiti vip annunciati in studio ci sarà Luciana Littizzetto che ha mandato a chiamare tramite c’è posta Luca Onestini, Raffaello Tonon, Paola Caruso, Michela Persico e Erjona Sulejmani. Gli ascolti hanno premiato C’è posta per Te e Maria de Filippi La scorsa settimana C’è posta per te ha consolidato ...