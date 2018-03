Ikea Afagola | rapina ' off-Gomorra' in stile montaggio

Blastingnews

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Unaall'è cosa che fa sensazione, dal momento che tutti la immaginiamo affollatissima, mentre centinaia di persone vagano per i corridoi superiori che ospitano le gallerie dei mobili o mentre si snodano nel labirinto inferiore del mercato. Difficile immaginarla alle casse, sempre benedette dalle code, sia per i contanti, sia per le recenti macchine automatiche (o semi, vista l'operosità di gentili assistenti) e comunque presidiate da robuste guardie giurate. E infatti dimenticando tutto questo, gli autori di unasvoltasi questa domenica hanno congegnato una tecnica in perfetta linea con efficienza, rapidità e la discrezione, che sono un po il marchio di fabbrica dell' azienda svedese....