Ifo conferma Pil tedesco | +2 | 6% quest' anno | in calo a +2 | 1% nel 2019

Fitch : conferma rating italiano - ma stabilità e rIforme a rischio : confermato il rating BBB con outlook stabile prevedendo un debito pubblico al 128% del pil nel 2019. 'Ci attendiamo solo una riduzione graduale dell'estramamente elevato debito pubblico' - "Il ...

Fitch conferma il rating dell’Italia : BBB «Ma stabilità e rIforme sono a rischio» : L’agenzia conferma il rating BBB: «Outlook stabile, attesa solo una graduale riduzione debito», al 128,8% nel 2019

"Caro Chelsea - ti scrivo" - la lettera pro Conte di un tIfoso è virale : "ecco perchè Antonio va confermato" : Questo il Contenuto integrale della lettere riportato dalla Gazzetta dello Sport: 'Caro Evening Standard ti scrivo, così ti spiego perché Antonio Conte va confermato alla guida del Chelsea. La quasi ...

Lazio - De Vrij scrive ai tIfosi e conferma : “non abbiamo trovato l’accordo” : Stephan De Vrij a fine stagione lascerà la Lazio a parametro zero. Il difensore olandese non rinnoverà il proprio contratto con il club biancoceleste. Ad annunciarlo è stato il ds dei capitolini, Igli Tare, prima del match contro il Verona e oggi è arrivata la conferma del giocatore. De Vrij infatti ha scritto un messaggio sui propri social rivolto ai tifosi laziali: “É stato un periodo difficilissimo pieno di specuLazioni sul mio futuro ...

Incredibile a Verona - Pecchia verso la conferma : tIfosi furiosi - cosa deve accadere per portare all’esonero? : Pecchia verso la conferma, è questa l’ultima notizia che arriva da Verona. Nessuna novità è arrivata nel pomeriggio in merito ai presunti possibili sostituti del tecnico dell’Hellas e probabilmente nessuna novità arriverà neanche in serata. La società sembra voler dare un’altra chance al tecnico, nonostante la pessima figura messa in scena nell’ultima giornata, che fa seguito ad altre gare non all’altezza che hanno ...

Dalla rIforma Fornero al pareggio di bilancio - la politica italiana si conferma miope : Non è fanta-economia, ma sono numeri precisi: gli italiani, nonostante l'innalzamento dell'età ufficiale, continuano ad andare in pensione mediamente a 62 anni, utilizzando le svariate e costose ...

Clamoroso Bologna - tensione in allenamento : confronto Donadoni-tIfosi - confermato l’addio di Verdi [VIDEO] : Sono ore calde in casa Bologna, in particolar modo tiene banco il mercato, con la cessione di Verdi (che sembra confermata anche dalle parole di Donadoni) ormai imminente. I supporters hanno dato la colpa al tecnico dei bolognesi, Roberto Donadoni: “E’ colpa tua se Verdi va via”. Questa la risposta dell’ex commissario tecnico dell’Italia: “Ma voi pensate che io sia contento se vendono il giocatore migliore ...