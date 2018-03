Identificati mais resistenti alle tossine | in Italia -11% delle colture

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Dopo il crolloproduzioni diin, con una diminuzione nel 2017rese di oltre l’11% secondo dati Istat, la ricerca riapre le speranze deicoltori con la messa a punto di strumenti di lottafumonisine, fusariae Don. Sono i nomi scientifici di alcunemicopiu’ presenti in, sostanze potenzialmente cancerogene che possono essere presenti nel, pericolose per la salutedell’uomo e degli animali di cui si nutre. Una ricerca condotta per tre anni dall’azienda Kws in collaborazione con il dipartimento Territorio e sistemi agro-forestali dell’Universita’ di Padova e diretta da Roberto Causin, ha permesso di certificare per la prima volta a livello europeo quali sono le varieta’ dipiu’ tolleranti a questeche infestano l’ambiente agricolono. A mettere ...