I rischi maggiori secondo Wall Street e come posizionarsi

Allerta Burian e gelo : attenzione alla salute - maggiori rischi per cardiopatici e ipertesi : Allerta Burian e, con il gelo, aumentano i rischi per la salute. Anziani fragili, ipertesi e cardiopatici sono coloro a rischiare maggiormente per il grande freddo arrivato sull’Italia, secondo Antonio Rebuzzi, professore di Cardiologia presso l’Università Cattolica di Roma e direttore della Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli. “Gli anziani sono spesso fragili o immunodepressi, facilmente possono passare da ...