I Negramaro allenati da Antonio Conte per il tour negli stadi al via dal 24 giugno video

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Idasono ora pronti per affrontare ilche li terrà impegnati dal prossimo 24. Giuliano Sangiorgi e i suoi hanno raggiunto il mister del Chelsea per farsi spiegare come comportarsi nelle varie tappe concepite per la presentazione di Amore che torni. L'incontro non poteva prescindere dall'analisi di San Siro, considerato la Scala del calcio dai più. In questa tappa, consiglia, non ci si può che presentare in una maniera classica e col pianoforte bello pulito e performante. La parola d'ordine, per tutte le tappe è organizzazione. Per loo Olimpico, a Roma, è invece necessario richiamare l'attenzione sulla bella figura. La concentrazione dovrà essere massima fin dal primo minuto, per cui il suono non dovrà che essere coinvolgente. Non si potrà fare a meno di questa condizione, se si vuole portare a termine ...