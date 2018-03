I lettori di Game Informer eleggono i migliori 300 giochi di sempre

eurogamer

: Scopriamo i migliori 300 giochi di sempre secondo i lettori di #GameInformer. - Eurogamer_it : Scopriamo i migliori 300 giochi di sempre secondo i lettori di #GameInformer. -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Per il 300° numero della rivista, è stata stilata una lista dei300di tutti i tempi, tuttavia la testata ha voluto estendere la scelta anche ai: alla fine di febbraio sono stati aperti i sondaggi per permettere aidi votare per i loro titoli preferiti di tutti i tempi. Isono stati in grado di inviare una lista ordinata di treha preso quei risultati, analizzati e poi pubblicati. Sul sito della rivista è possibile dare uno sguardo all'intera classifica, molto variegata e piena di grandissimi titoli del passato come Tomb Raider o Final Fantasy III o Resident Evil per citarne solo alcuni.Qui sotto, invece, vi riportiamo la top 10 dei:Read more…