I leader del Centrodestra |  «A noi la presidenza al Senato Camera a M5S» Il vertice

Centrodestra - i leader dopo il vertice : «A noi la presidenza del Senato - la Camera a M5S» I numeri : la videoscheda : In un documento sottoscritto da Salvini, Berlusconi e Meloni, anche l’intesa di riconoscere un vicepresidente ai gruppi parlamentari esclusi dalle cariche più alte di Montecitorio e Palazzo Madama

L’ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali e migliaia di esperti per la Giornata Mondiale dell’Acqua : Più di 840 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero una persona su nove, non hanno accesso alla fornitura base di acqua potabile, e 2,3 miliardi, ovvero una persona su tre, non hanno accesso ai servizi igienici. “Nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno“, ha spiegato l’attore Matt Damon, che da anni si dedica all’attivismo sul tema. Nello sforzo globale di evitare crisi idriche diffuse e di migliorare ...

Giornata Mondiale delle Foreste : Greenpeace denincia tagli illegali in Amazzionia mentre in Italia arriva la leader indigena : 1/8 Fábio Nascimento ...

Il leader dell'Ong a Pozzallo : inventato il crimine di solidarietà per colpirci : "L'Italia e l'Unione europea vogliono farci pagare ciò che dovremmo fare", scrive su Twitter Oscar Camps di ProActiva Open Arms

La donna del leader deve restare nell'ombra? Perché Elisa Isoardi ha torto solo a metà : La mia biografia pubblica mi rende un'anti-Isoardi per eccellenza, eppure credo che Elisa abbia torto solo a metà.Sale sul banco degli imputati del tribunale mediatico per aver dichiarato: "Per amore suo resterò nell'ombra. Una donna deve fare così", riferendosi alla relazione con il leader della Lega Matteo Salvini. Evidente che l'errore da lei commesso sia nell'utilizzo della categoria del "dover essere" trasformando ...

Hitler tra i “grandi leader” su un libro indiano - tra Gandhi e Mandela : Adolf Hitler sotto al titolo “grandi leader” sulla pagina online di un editore indiano a presentare una sua pubblicazione divulgativa. È il New York Times a riportare il caso sulla scia delle rimostranze del Simon Wiesenthal Center di Los Angeles che – secondo quanto risulta al giornale americano – ha sollecitato l’editore a togliere dalla circolazione e dallo store online il volume “Leaders” sulla cui ...

Ciclismo - Niewiadoma fa il doppio colpo vince Trofeo Binda ed è leader in Coppa del Mondo : Nello sprint per il secondo posto, la campionessa del Mondo Chantal Blaak , Boels, vince il derby con Marianne Vos , WaowDeals Pro Cycling, . Gara costantemente bagnata dalla pioggia e ricca di ...

Tour del Langkawi - Guardini vince ed è leader : Ritorno in grande stile di Andrea Guardini, al Tour del Langkawi, in Malesia. A due anni dall'ultima apparizione nella corsa a tappe asiatica, il velocista della Bardiani-Csf ha vinto domenica la ...

Di Maio : confronto sui presidenti delle Camere - entro domenica sentirò tutti i leader : ... E ha proseguito: "Questo è un grande momento di aggiornamento per tanti settori imprenditoriali del nostro Paese e la mia presenza qui sta a ricordare a tutto il mondo quanto è grande l'Italia e ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini basta strappi - condivisione o salta tutto. E per essere leader del centrodestra...' : 'C'è una totale determinazione nell'accompagnare Matteo Salvini verso la guida del governo. Siamo tutti con lui'. Ma, avverte Renato Brunetta in una intervista a La Stampa , 'sulla base del programma ...

Rimini : gli opinion leader della città a colazione al Fulgor. Obiettivo come "Raccontare Rimini" : Promuoverla come destinazione congressuale nazionale e internazionale, coinvolgendo in queste azioni un numero sempre più alto di protagonisti dei mondi di medicina, cultura, scienza, lavoro, che ...

Salvini dominus del centrodestra? Brunetta lo gela : "È solo il leader della Lega" : “Come leader del centrodestra parlo e mi muovo a nome di tutti gli alleati”. Matteo Salvini non cede sul suo status di dominus della coalizione, e rivendica l’autorità per gestire in proprio la complicata...