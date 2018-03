Huawei sta lavorando a uno smartphone con 512 GB di memoria interna

Huawei Pay sarebbe pronto a “conquistare” l’Europa a bordo di P20 e P20 Pro : Non che sia una novità dal momento che in Cina è realtà da due anni, ma a breve Huawei Pay potrebbe insediarsi in Europa a bordo di Huawei P20 e P20 Pro L'articolo Huawei Pay sarebbe pronto a “conquistare” l’Europa a bordo di P20 e P20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro in offerta per la Festa del papà/ Promo Wind - ultimi sconti su Trony - Euronics e MediaWorld : Huawei Mate 10 Pro in offerta per la Festa del papà: ecco l'imperdibile Promozione offerta da Wind ai vecchi e nuovi utenti e gli ultimi sconti ancora attivi.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Huawei Mate 10 Pro super sconto per la festa del Papà : ecco il prezzo : Per la festa del Papà l’azienda cinese Huawei ha deciso di offrire il suo Mate 10 Pro in super sconto nelle principali catene commerciali italiane: ecco i dettagli.In concomitanza della festa del Papà, che si terrà il 19 marzo 2018, Huawei ha deciso di offrire al grande pubblico con prezzo scontato il suo Mate 10 Pro.Huawei Mate 10 Pro sconto per la festa del Papa: ecco il prezzoPotete infatti acquistare l’Huawei Mate 10 Pro al ...

Honor 8 - Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà : In occasione della festa del papà, Honor 8 e Honor 8 Pro saranno in offerta su HiHonor a 199,90 euro e 329,90 euro. E fino al 18 marzo anche Huawei Mate 10 Pro verrà proposto al prezzo di 599 euro sugli e-shop di Trony, Euronics e MediaWorld L'articolo Honor 8, Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà proviene da TuttoAndroid.

Vuoi Vendere Il Tuo Telefono Samsung O Huawei? Lo Acquista TrenDevice E Lo Extravaluta : Vuoi liberarti del tuo Telefono Samsung o Huawei usato? Vendilo a TrenDevice, che fino al 31 Marzo ti regala 30€ extra di supervalutazione! Come Vendere con TrenDevice gli smartphone Samsung e Huawei e ottenere una supervalutazione TrenDevice Acquista il tuo usato Samsung e Huawei e lo Extravaluta Come avrai sicuramente letto sulle pagine di YourLifeUpdated, durante il MWC […]

Huawei regala la tastiera di MediaPad M5 10 a coloro che l’acquistano entro il 22 aprile : Huawei ha pensato a una bella sorpresa per coloro che desiderano un tablet Android: i clienti che acquisteranno il MediaPad M5 10 entro il 22 aprile 2018 riceveranno in regalo la tastiera compatibile L'articolo Huawei regala la tastiera di MediaPad M5 10 a coloro che l’acquistano entro il 22 aprile proviene da TuttoAndroid.

Prezzo Huawei P20 quanto costa ? : Il Prezzo Huawei P20 Lite, Huawei P20, Huawei P20 Pro non è più un segreto. Sul Web sono già apparsi i prezzi di vendita del nuovo telefono Android Huawei. Siete stati soddisfatti dell'acquisto del telefono Android Huawei P10 e state aspettando il nuovo smartphone Android Huawei P20 ? Allora, sicuramente vorrete sapere quanto costa Huawei P20 Lite, Huawei P20, Huawei P20 Pro.

Lista device Huawei e Honor in corsa per l’aggiornamento ad Android P : le tempistiche : Sempre più protagonisti della scena i device Huawei e Honor, di cui ad oggi parliamo in relazione all'aggiornamento ad Android P, andando perfino oltre l'attuale Oreo (attualmente in fase di distribuzione a bordo dei vari top di gamma). Secondo le previsioni del TAS, di cui vi abbiamo parlato relativamente ai vari e più diffusi brand, la situazione legata al produttore cinese sembra essere in parte già delineata, anche se mancano chiaramente ...

Brevetti - Huawei in testa alla classifica europea : (Foto: Huawei) Per la prima volta nella storia dell’Epo, l’ufficio europeo dei Brevetti, a conquistare il primato del numero di Brevetti depositati è un’azienda cinese: si tratta di Huawei, gruppo da sempre attivo nel campo della ricerca e sviluppo che però ormai da anni è impegnato a portare i frutti del suo ingegno anche al di fuori dei confini cinesi. Il risultato, che emerge dal rapporto annuale pubblicato ...

Huawei HiAssistant potrebbe presto sfidare Google - Amazon e Samsung : Huawei dovrebbe essere al lavoro su HiAssistant, un assistente virtuale in grado di sfruttare la NPU del SoC HiSilicon Kirin 970 di Huawei Mate 10 Pro. Per ora sembra destinato al solo mercato cinese, ma siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi mesi. L'articolo Huawei HiAssistant potrebbe presto sfidare Google, Amazon e Samsung è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Colpo Huawei contro Google Assistant e Samsung Bixby : riflettori accesi su HiAssistant : HiAssistant sembra essere il nome del prossimo assistente virtuale di Huawei, che andrà a concorrere direttamente con Google Assistant e Samsung Bixby. Sebbene l'implementazione riguardi al momento solo il mercato cinese, appaiono sempre più chiare le intenzioni del produttore. Come emerso dalle ultime build di Huawei Mate 10 (Android 8.1 Oreo con EMUI 8.1), vi sono app pre-installate che lasciano intuire il tutto: HiVoice, per citarne una, ...

Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si aggiorna e permette di accendere il display con Google Assistant : Huawei Mate 10 Pro, con particolare riferimento al modello destinato al mercato dell'America Latina, si aggiorna e rende possibile accendere il display con Google Assistant. Una feature molto comoda quando ad esempio si hanno le mani occupate. Per sapere se e quando questa nuova feature arriverà anche sui vostri Mate 10 Pro e sui vostri altri smartphone Huawei e Honor, continuate a seguirci. L'articolo Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si ...

Siamo stati a bordo di una Porsche Panamera guidata da uno Huawei Mate 10 Pro - e siamo sopravvissuti per raccontarlo - ! - video - : Al Mobile World Congress 2018 siamo saliti a bordo di una Porsche Panamera guidata da uno Huawei Mate 10 Pro . No, l'azienda cinese non si è buttata nel mondo delle auto a guida autonoma , ma se cercate un minimo di contesto forse è perché non avete letto questa precedente news . In breve, Huawei ha modificato una Panamera in modo che fosse in parte ...

Huawei Mate 10 Pro vs Google Pixel 2 XL - testa a testa tra top di gamma - : ll confronto modem per il download delle applicazioni e degli streaming nella nostra prova è stato vinto dalla proposta di Huawei che ha fatto registrare velocità davvero di poco, ma superiori, oltre ...