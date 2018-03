Huawei P20 Lite a rate o in unica soluzione da Wind | il prezzo

Huawei Pay sarebbe pronto a “conquistare” l’Europa a bordo di P20 e P20 Pro : Non che sia una novità dal momento che in Cina è realtà da due anni, ma a breve Huawei Pay potrebbe insediarsi in Europa a bordo di Huawei P20 e P20 Pro L'articolo Huawei Pay sarebbe pronto a “conquistare” l’Europa a bordo di P20 e P20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 3e è ufficiale - ma è solo P20 Lite per il mercato cinese : In Cina è stato appena presentato Huawei Nova 3e, nuovo modello Android di fascia media dotato di un display con aspect ratio 18:9. Ecco le sue feature

Huawei P20 Pro : fotocamera principale da 40 megapixel e zoom 5X secondo gli ultimi rumor : A una settimana esatta dalla presentazione di Huawei P20 e P20 Pro, scopriamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche complete della versione più prestigiosa e costosa.

Al microscopio Huawei P20 Pro : scheda tecnica definitiva con dettagli tripla fotocamera : Non ha davvero più segreti l'incredibile Huawei P20 Pro, grazie all'ultima soffiata portata alle luci della ribalta dal portale tedesco 'winfuture.de', che ci ha fornito un quadro completo di tutte le specifiche tecniche che dovrebbero andare a contraddistinguere il relativo reparto del prossimo top di gamma del marchio cinese. Partiamo dal fiore all'occhiello del device, ovvero dalla tripla fotocamera posteriore, composta tra un tris di ...

Recensione Huawei P20 Lite : la gente vuole il notch? Eccolo! : Abbiamo provato Huawei P20 Lite, il neonato del colosso cinese con un design simile ad iPhone X e tanta concretezza. Sarà destinato a conquistare la fascia medio bassa? Scopritelo nella nostra Recensione.

Huawei P20 Pro tutte le specifiche : tripla fotocamera Leica con sensore da 40 mp : Svelate tutte le caratteristiche hardware del prossimo top di gamma Huawei P20 Pro: la multimedialità da sballo prevede una tripla fotocamera posteriore Leica con un sensore anche da 40 MP!A poco meno di una settimana dall'annuncio ufficiale della gamma Huawei P20 (il 27 marzo 2018) abbiamo un bel po' di carne al fuoco da raccontarvi.Dopo la commercializzazione in Italia del P20 Lite (venduto addirittura prima dell'annuncio), ...

Huawei P20 - ecco le novità rispetto al predecessore P10 : Huawei, il colosso cinese più all'avanguardia del momento, in questi anni è stato un degno sfidante delle case produttrici Apple e Samsung. Ha proposto, infatti, sul mercato smartphone di ultima generazione con tecnologia avanzata e concorrenziale, tanto da rubare spesso la scena ai suoi avversari, come è già successo con il P10 Mate Pro salito sul podio con l'IPhone X. Il grande assente al MWC Non c'è da stuprisi, quindi, che la presentazione ...

Huawei P20 (Pro) ecco il video che mostra la registrazione in slow-motion : Svelate le capacità di registrazione di video in slow-motion del prossimo Huawei P20 (Pro), anche se mancano ancora i dettagli tecnici sulle reali risoluzioni e fps.Sembra che la prossima generazione di dispositivi top di gamma Huawei P20 (pensiamo sopratutto alla variante Pro) potrà vantarsi di poter fare video in slow motion molto interessanti.Huawei P20 (Pro) il primo teaser pubblicitario mostra le sue capacità di registrazione in ...

Huawei P20 Download suonerie e toni notifiche : Mettere delle suonerie nuove sul telefono Ecco in anteprima le suonerie e i toni di notifica del cellulare Android Huawei P20 da scaricare e installare sul tuo telefono.

Huawei P20 : ecco i prezzi ufficiali : La data della presentazione ufficiale del Huawei P20 è sempre più vicina. Essa avverrà il 27 marzo, quindi tra una settimana a Parigi. Nonostante manchino ancora alcuni giorni al lancio ufficiale, ogni giorno arrivano sempre più indiscrezioni, al punto da sapere giù tutto sul prossimo top di gamma prodotto da Huawei. Ora, addirittura, sono trapelate informazioni riguardo i prezzi e i tagli di memoria di tutte e tre le varianti. Huawei P20 Lite ...

Rivelati prezzi e tagli di memoria di Huawei P20 e P20 Pro : È ancora una volta grazie a Roland Quandt che sappiamo qualcosa in più riguardo agli ultimi top di gamma Huawei in arrivo per il prossimo 27 marzo. Si tratta di Huawei P20 e Huawei P20 Pro, dispositivi di cui ora sappiamo già i prezzi e i tagli di memoria ipotetici con cui dovrebbero arrivare a breve sul mercato europeo.

Prezzo Huawei P20 e P20 Pro in Italia : conferme display e su tutti i tagli di memoria : Quale sarà il Prezzo definitivo di Huawei P20 e P20 Pro? Quali i tagli di memoria del device disponibili nel nostro mercato, così come la grandezza dei display per ognuno dei due modelli top di gamma? Quest'oggi, grazie all'instancabile leaker Roland Quandt, possiamo fornire a distanza di 8 giorni dal lancio dei due device, più di una conferma ufficiosa su questi dettagli (come è oramai noto a molti, la fonte si è rivelata nel tempo più che ...

Svelati Prezzi e tagli di memoria di Huawei P20 e P20 Pro con sorprese : Huawei P20, Huawei P20 Lite e Huawei P20 Pro sono ormai ufficiali. Se il P20 Lite è già in vendita per P20 e P20 Pro mancano i dettagli. Ecco tagli di memoria e Prezzi di P20 e P20 Pro Huawei presenterà P20, P20 Lite e P20 Pro. In rete Prezzi, foto e schede tecniche al […]

Antipasto di Huawei P20 su tutti gli Honor e Huawei : download temi già disponibile : Mancano davvero pochissimi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo Huawei P20, ma già oggi 17 marzo possiamo "assaggiarlo" a bordo di tantissimi smartphone Huawei ed Honor già in commercio qui da noi. Esattamente come abbiamo avuto modo di osservare pochi giorni fa con il Samsung Galaxy S9, infatti, questi dispositivi vedono disponibili alcuni link al download incentrati su prodotti nuovissimi (nella fattispecie addirittura prima della ...