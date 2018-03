Hockey ghiaccio | EBEL 2018 | Bolzano batte Klagenfurt in gara-6 e va in semifinale!

Hockey ghiaccio femminile - le convocate dell’Italia per il raduno in vista dei Mondiali di Asiago. Sono 25 le azzurre chiamate - 11 le riserve : Diramate le convocazioni della squadra italiana femminile di Hockey su ghiaccio in vista dei Mondiali di Asiago, che si svolgeranno dall’8 al 14 aprile nella cittadina italiana. Sono 25 le azzurre chiamate, dalle quali usciranno le 22 atlete (2 portieri + 20 giocatrici di movimento) che prenderanno parte alla rassegna iridata, oltre ad 11 riserve a casa. Giovedì 5 aprile, alle ore 18.20, le azzurre sosterranno anche un’amichevole con ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano passa ancora all’overtime! Klagenfurt battuto anche in gara-5 : L’overtime premia ancora Bolzano, che in gara-5 della serie di quarti contro Klagenfurt ha vinto per 3-2. Un successo prezioso, che porta i Foxes ad un passo dalle semifinali dei playoff. Nella cittadina austriaca è andata in scena un’altra battaglia tra due squadre che stanno dando vita ad una serie incredibilmente combattuta. L’eroe del quinto episodio si chiama Domenic Monardo, che ha deciso l’incontro al supplementare ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : Val Pusteria batte Feldkirch e vola in semifinale : Val Pusteria completa il lotto delle semifinaliste. I Lupi hanno battuto per 3-1 il Feldkirch in gara-6, qualificandosi tra le prime quattro della Alps League. Dopo un primo tempo tattico ed equilibrato la squadra di casa è venuta fuori nel secondo drittel, segnando due reti nel giro di 39″ che hanno spezzato le gambe agli austriaci. Solo un errore dei Lupi ha consentito a Feldkirch di accorciare le distanze e giocarsela fino alla fine. Il ...

Gigi Buffon agli azzurri paralimipici di Hockey su ghiaccio : 'Coraggio - sono orgoglioso di voi' : Il video messaggio di Gigi Buffon agli atleti italiani impegnati alle Paralimpiadi di PyeongChang. Il portiere azzurro, dopo avere sconfitto la Svezia in Corea, aveva detto di avere vendicato Buffon ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : Renon si qualifica in semifinale - Val Pusteria avrà il match point : Il Renon si è guadagnato l’accesso alle semifinali della Alps League. La squadra campione in carica, dopo aver perso gara-1, ha chiuso la pratica contro Salisburgo, prevalendo al quinto episodio. Una partita che è stata più lottata del previsto, con gli austriaci che sono riusciti a rimontare due gol nel terzo drittel e portare il Rittner fino all’overtime, dove è risultata decisiva la rete dello svedese Oscar Ahlstrom. Passa Renon, ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : Asiago e Jesenice passano in semifinale. Renon allunga - Val Pusteria pareggia : Le serie di quarti di finale della Alps League hanno già premiato due squadre, Asiago e Jesenice, con il passaggio in semifinale (22 marzo). Nessun problema per la squadra italiana, che ha battuto per la quarta volta Vipiteno, imponendo una dura lezione: un 5-1, dopo il vantaggio iniziale dei Broncos, che non lascia repliche e che porta la migliore squadra della regular season dritta in semifinale. Stesso esito della serie tra Jesenice e Olimpia ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano - il cuore non basta. Klangefurt vince gara-3 all’overtime : Bolzano è sotto 2-1 nella serie di quarti di finale della EBEL 2018 contro Klagenfurt. gara-3 è stata infatti vinta dagli austriaci all’overtime, al termine di una partita emozionante, in cui la squadra italiana ha messo tutto sul ghiaccio, rimontando fino a portare la contesa al supplementare. Evidentemente non è bastato: Bolzano, dopo aver vinto gara-1, si ritrova ora sotto nella serie ma con la possibilità già venerdì di pareggiare i ...

Ritardi nei lavori al Palaghiaccio di Casate - i ragazzi dell'Hockey Como in consiglio comunale : "Mi ha fatto piacere conoscere i ragazzi della squadra e i loro genitori ha commentato a posteriori Hanno dimostrato di difendere con orgoglio la maglia che indossano, il valore dello sport è anche ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Klagenfurt espugna il PalaOnda in gara-2 e si riprende il fattore campo : Si riequilibra la serie di quarti di finale della EBEL tra Bolzano e Klagenfurt. In gara-2 gli austriaci hanno espugnato il PalaOnda per 3-2 riprendendosi il fattore campo, dopo che erano stati i Foxes a vincere in trasferta la prima gara di una serie avvincente che proseguirà domani sera con il terzo episodio. È stata una partita vibrante sin dalle prime battute. Ad aprire è stato Klagenfurt, con il palo colpito da Fischer che ha trovato la ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : Asiago e Jesenice volano sul 3-0 - vantaggio anche per Renon e Feldkirch : Si sono svolte le gare3 dei quarti di finale della Alps League. Asiago e Jesenice si sono portate sul 3-0 e martedì potranno chiudere la propria serie rispettivamente contro Vipiteno e Jesenice mentre Renon e Feldkirch si sono portate sul 2-1 contro i Red Bull e Val Pusteria. Questi i risultati degli incontri giocati ieri. Sab, 10.03.2018, 20:30 Uhr: Migross Supermercati Asiago Hockey 1935 (1) vs. SSI Vipiteno Broncos Weihenstephan (8) ...

Hockey su ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano vince 3-1 in casa del Klagenfurt! I quarti iniziano benissimo : Sono partiti i quarti di finale dell’EBEL 2018 e ci sono subito buone notizie per l’Italia: Bolzano espugna il ghiaccio del Klagenfurt e ribalta immediatamente il fattore campo nella serie al meglio delle sette sfide. Il risultato finale della partita, mai in discussione, è 3-1. Altro fattore campo a saltare è quello della sfida tra Linz e Zagabria, risolta dagli ospiti per 4-3 all’overtime. Supplementari necessari anche a ...

Paralimpiadi 2018 - l'Hockey su ghiaccio vuole la medaglia : "Possiamo farcela" - SCOPRI GLI AZZURRI : VIDEO : Radice, uno dei leader degli AZZURRI amputato alla gamba sinistra, in esclusiva a Sportmediaset.it: "Il gruppo è fortissimo, siamo pronti"

Hockey su ghiaccio - Alps League 2018 : i risultati di gara 2 dei quarti di finale. Asiago va sul 2-0 - Renon si riscatta : Grandi emozioni nei quarti di finale dell’Alps League di Hockey su ghiaccio: le quattro sfide di gara 2 hanno regalato altrettante vittorie in trasferta. Salta il fattore campo ovunque: Asiago si porta sul 2-0 sul Vipiteno, pur affrontando con tanta sofferenza l’ultimo parziale, per evitare i supplementari. Altrettanto equilibrata la sfida tutta slovena tra Lubiana e Jesenice, risolta all’overtime, precisamente al 76′ di gioco, ...

Hockey su ghiaccio - Alps League 2018 : i risultati di gara 1 dei quarti di finale. Bene Asiago e Val Pusteria : Sono scattati i quarti di finale dell’Alps League di Hockey su ghiaccio: le sfide di gara 1 hanno regalato gol ed emozioni. Salta il fattore campo in due sfide: Val Pusteria espugna il campo del Feldkirch per 2-0, spaccando la partita nell’ultimo terzo di gara e riuscendo a lasciare inviolata la porta. Molto meno attesa la seconda vittoria il trasferta, con il Salisburgo che, con un gol per periodo, è andato ad imporsi per 3-1 in ...