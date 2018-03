Hitman | l' episodio Sapienza ambientato in Italia è gratuito per tutti i giocatori

eurogamer

(Di mercoledì 21 marzo 2018) IO Interactive, non nuova a iniziative di questo tipo, ha da poco resolo Spring Pack per, che include uno dei più apprezzati episodi della prima stagione,in.Come riporta VG24/7, il pack saràpersu PS4, Xbox One e PC via Steam e potrete scaricarlo solo fino al 3 aprile 2018. Non include soltanto l', ma anche un gran numero di sfide e i contratti Escalation legati a. IO Interactive aveva già regalato l'di Parigi nel corso delle feste natalizie, e siamo certi che questa bella notizia verrà accolta con favore dagli appassionati dell'Agente 47.Che ne pensate del regalo di IO Interactive? Sfrutterete l'occasione per portarvi a casa questodi?Read more…