Higuain | ' Voglio divertirmi e far diverire'

Juventus - Allegri con Dybala e Higuain 'Non voglio i supplementari' : TORINO - 'Higuain e Dybala domani giocheranno. Sono partite talmente importanti e belle che se non hai la condizione, fai comunque la prestazione'. Allegri rivela la presenza dei due argentini in ...

Maxi Lopez : 'Higuain un grande amico. Icardi? Gli argentini mi vogliono bene - se semini raccogli' : Maxi Lopez , attaccante dell' Udinese , si racconta a la Gazzetta dello Sport : 'Quando non ti diverti più devi fare un passo indietro. Ma io mi diverto ancora troppo. Ho una passione incredibile per il calcio, lo gioco, lo guardo, lo seguo. E mi diverto ancora tanto in ...

ANTEPRIMA – Mertens : “Voglio fare più gol di Higuain - il Napoli ha il DNA di Sarri” : Dries Mertens è tornato ad essere l’uomo in più del Napoli con le sue perle. Tredici gol in campionato per l’attaccante belga che ha rilasciato una lunga intervista a “Il Mattino” in edicola domani, ecco alcune anticipazioni: “Io in questo Napoli mi sento felice come un bambino in un negozio di giocattoli. Certo che voglio […] L'articolo ANTEPRIMA – Mertens: “Voglio fare più gol di Higuain, il ...

