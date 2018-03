Higuain shock | “ho pensato di smettere” | il clamoroso retroscena dell’attaccante della

calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) L’Argentina, il Mondiale, la Juve, Paulo Dybala, ma anche il Real Madrid e una carriera piena di gol, trofei, ma anche delusioni e critiche ingenerose. Gonzaloparla di tutto a Manchester, dove la sua nazionale venerdi’ sera affrontera’ l’Italia in un’amichevole di lusso che solo per l’Albiceleste sara’ di preparazione ai Mondiali di Russia. Per il “Pipita” si tratta di un ritorno in nazionale, una bella soddisfazione. “Voglio divertirmi e far divertire, e’ il bello del calcio, uno sport che pero’ ha anche i suoi lati negativi: fai 7 gol in sette partite, poi all’ottava non segni e quello che hai fatto prima viene cancellato, ma ormai ci sono abituato e andro’ avanti ancora a lungo – spiega l’attaccanteJuve -. Il mio ritorno? Ho parlato con Sampaoli, ho avuto un momento non al ...