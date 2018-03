Highlander Cnel | il Governo approva la nomina di 48 nuovi consiglieri

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Il Consiglio dei ministri hato ladi 48del. Lo si apprende da fonti dial termine della riunione.Si ricompone il parlamentino del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che doveva essere abolito con il referendum del dicembre 2016, ma fu salvato dalla vittoria dei "No". Il presidente Tiziano Treu sarà affiancato da 48indicati dai sindacati e dalle associazioni datoriali. Sono 7 rappresentanti della Cgil, 6 di Confindustria e della Cisl, 3 della Uil più altri.In realtà i 48 erano in lista d'attesa da 9 mesi. Complicazioni sono sorte perché diverse associazioni mai entrate nelhanno chiesto di essere rappresentate: le richieste di posti hanno superato quota 100 rispetto ai 48 disponibili. Dopo il passaggio in Cdm è ora necessaria la controfirma del presidente della Repubblica.