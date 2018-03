Gustavo Rodriguez scomparso? Belen | ' Mia madre non vuole rilasciare interviste'

Blastingnews

(Di mercoledì 21 marzo 2018)è sempre stato un padre ed un marito presente nella vita della sua famiglia e per il suo amato nipotino Santiago, per questo i fan sono rimasti scioccati quando hanno appreso che di lui non si hanno più notizie dal 4 Marzo. Dopo aver spiegato sui social ai suoi followers il motivo per il quale non è potuto essere presente al compleanno della moglie Veronica, si è persa ogni sua traccia. Ha spiegato che non c'erano problemi con Veronica, né con la sua famiglia in generale, ma che si sarebbe dovuto recare in Argentina per vendere una casa. Poi si sarebbe concesso un lungo periodo di relax a Compostela, anche per percorrere il famoso cammino di Santiago, ma da allora sembra esserenel nulla e ciò ha suscitato preoccupazione un grande dolore in tutta la famiglia e in tutti i fan....