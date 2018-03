Gruppo BMW - Bilancio 2017 | nono anno consecutivo da record

Bmw - utile record a 8 - 7 mld di euro nel 2017 - +26% - . I ricavi del Gruppo saliti del 4 - 8% a 98 - 6 mld : BERLINO - Nuovo anno record per Bmw nonostante un aumento dei costi. La casa automobilistica tedesca ha registrato risultati record nel 2017 per l'ottavo anno consecutivo, con un utile netto di...

BMW - Vince come Gruppo - non da sola : Il gruppo BMW ha aggiornato i suoi record commerciali per il settimo anno consecutivo nel 2017. Con una crescita del 4,1% e 2.463.526 BMW, Mini e Rolls-Royce vendute, si conferma anche al primo posto tra i maggiori produttori automobilistici del segmento premium replicando così a quanto dichiarato pochi giorni fa dalla rivale Mercedes.Una diatriba infinita. Da anni ormai i tedeschi fanno a gara per conquistare la vetta con una battaglia al calor ...