Grupo Cap | arriva l’app per sapere tutto sull’acqua del rubinetto

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Il mondo dell’acqua a portata di mano, anzi, di smartphone. Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua presenta Acca2o, l’app persull’acqua che beviamo. Un servizio digitale, disponibile sia per Android che per Ios, che permette a tutti di tenere l’acqua sempre sotto controllo. “La tecnologia digitale ha un ruolo fondamentale per dialogare con i cittadini in un’ottica di trasparenza e informazione puntuale”, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di gruppo Cap. “Strumenti come questa app consentono di instaurare un rapporto diretto con i nostri utenti, in un’ottica di fiducia e consapevolezza del valore di questa preziosa risorsa. La nostra #waterevolution è ...