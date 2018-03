Grupo Cap | arriva l’app per sapere tutto sull’acqua del rubinetto 2

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) (AdnKronos) – Tramite il sistema di geolocalizzazione, è possibile accedere in ogni momento a tutti i dati relativi alla composizione dell’acqua che si sta bevendo, in un appartamento o in qualsiasi altro luogo dell’hinterland milanese. In pochi passaggi sul display appariranno i risultati delle ultime analisi effettuate dal laboratorio analisi di gruppo Cap, aggiornate periodicamente, e i valori di legge per il confronto: un modo immediato e semplice per capire qualità, sicurezza e bontà dell’acqua.Ma l’app consente di fare di più. Con Acca2o agli utenti e i residenti della Città metropolitana di Milano bastano pochi passaggi per accedere a tutte le informazioni riguardanti l’acquedotto di casa, le fatture, pagare le bollette, verificare i consumi idrici effettuati. Non ultimo, contattare l’assistenza clienti. Per chi volesse più informazioni e ...