Governo | Toti | con M5S? Sì | ma per legge elettorale e poi voto

meteoweb.eu

: #News Governo Toti,con M5s ipotesi subordinata - mauneobux : #News Governo Toti,con M5s ipotesi subordinata - ansa_it : Governo Toti,con M5s ipotesi subordinata - pcexpander : Governo Toti,con M5s ipotesi subordinata #pcexpander #news -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Roma, 21 mar. (AdnKronos) – ‘Uncon i 5 stelle? E’ una soluzione. La prima ipotesi per me sarebbe undi centrodestra ma se non è possibile allora certamente non si può lasciare il paese allo sbando. Ma le ipotesi subordinate sono più corte nel tempo e devono portare a un nuovo confronto”. Così Giovanni, presidente della Regione Liguria, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio 1.“Questo Parlamento – prosegue – farebbe bene a mettere mano allaperché questaha evidenziato dei limiti di governabilità e anche per quanto riguarda le costrizioni alle scelte degli elettori”. L'articolo, con? Sì, ma pere poisembra essere il primo su Meteo Web.