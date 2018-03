Governo Salvini | avanza l' ipotesi Luigi Di Maio verso Montecitorio Ma lo scenario

Berlusconi apre ad un Governo M5s : tregua con Salvini - Senato a Forza Italia : Dopo giorni di tensioni all'interno del centrodestra, sembra arrivata la schiarita tra Berlusconi e Salvini. Il leader di Forza Italia, per non restare fuori dai giochi, ha deciso di cambiare strategia, aprendo...

Salvini premier - la svolta è vicina Governo - primi nomi dei ministri Dentro Crosetto - Siri... Torna Gelmini : Governo, la svolta è davvero vicinissima. Nel giorno del vertice del Centrodestra sulle presidenze delle Camere, si fanno sempre più insistenti i rumor sul via libera di Silvio Berlusconi ad un Governo di programma con i 5 Stelle guidato da Matteo Salvini. Il leader della Lega, insieme all'astuto Giancarlo Giorgetti...

Vittorio Feltri : Silvio Berlusconi dal suo punto di svista cerca un Governo col Pd. E Salvini... : ... invece, che essi si dedichino ai suoi problemi concreti: il fisco troppo famelico, l'incessante immigrazione, l'economia stagnante, l'occupazione in crisi. Il popolo non è sofisticato e se ne fotte ...

"Salvini come Andreotti nel '76 Governo con Pd e M5S astenuti" "Berlusconi ministro degli Esteri" : Intervista di Affaritaliani.it a Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione Cristiana e membro del gruppo di Forza Italia alla Camera. "come accadde nel 1976, può nascere un Governo con un ampio fronte di astensioni. Quindi penso..."

Giorgia Meloni - il diktat a Salvini e Berlusconi : 'Incarico di Governo a noi - niente intese con Di Maio' : Tiene duro, Giorgia Meloni . E nei giorni convulsi delle trattative tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio la leader di Fratelli d'Italia non molla e ricorda agli alleati, Salvini ma pure Silvio ...

Governo - Ceccanti (Pd) : “Di Maio e Salvini? Sedicenti vincitori. Il nostro sostegno? Ogni cosa a suo tempo” : Il Governo? “Lo faccia chi ha vinto le elezioni, il ruolo del Pd sarà quello di stare all’opposizione”, ripetono dal 5 marzo i vertici dem, chiudendo, seppur con diverse sfumature, all’ipotesi di appoggi esterni a un Governo a 5 Stelle o del centrodestra. Eppure, in casa dem, c’è anche chi, come il neoeletto deputato Stefano Ceccanti, di fatto smentisce questa ricostruzione: “Se Mattarella ci chiedesse di ...

Sondaggi Politici nuovo Governo/ Pd con Di Maio per ‘frenare’ Salvini? Gli elettori vogliono Lega-M5s : Sondaggi elettorali Politici, prime stime post-Elezioni verso il nuovo Governo: M5s al 34%, Salvini raggiunge il Partito Democratico al 18%, Berlusconi crolla al 12%. Analisi e stime(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:55:00 GMT)

Matteo Salvini in Friuli ribadisce il suo 'no' a un Governo con Renzi e Serracchiani : Sono importanti l'economia, il lavoro e voglio che in Italia si torni a dare valore anche alle nostre tradizioni. Io sto trovando in giro un eccezionale orgoglio e voglia di normalità - ha detto ...

Governo Salvini? Contro i "furbetti" : 21.17 "Voglio fare riforme che costano zero, togliere redditometri,spesometri veri". Così Matteo Salvini, leader della Lega, da Udine. Voglio fare un Governo con il "primo ministero per disabili, quelli veri:con i furbetti saremo implacabili" "Pd e Zingaretti non hanno i numeri per governare. L'opposizione sia coerente, la parola torni ai cittadini. La Lega o si dimette o sfiducia".Sul Friuli: "Non è un campo profughi, voglio una squadra in ...

Pensioni 2018 - Salvini e Di Maio : si va verso possibile intesa di Governo? Video : Si continua a parlare di #Pensioni 2018. Sui social ci si interroga sulle misure che potrebbero essere le migliori, tra quota 100 e 41 [Video], alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale e confidando si arrivi ad un accordo. I cittadini confidano sui social, soprattutto quelli che hanno dato un voto di protesta, patteggiando per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma al momento attuale vi è solo una gran confusione. Molte ...

'Un Governo Lega-M5s? Si può fare'. Parla il sindaco preferito da Salvini : ... sopratutto nei metodi , hanno capito che la casta dei privilegiati ha fatto il suo tempo e la politica non potrà più essere così lontana dai cittadini come lo è stata in passato, , purtroppo nel ...

Cresce l'ipotesi Salvini premier Si lavora sui nuovi 'responsabili' Il Mattarella-pensiero sul Governo : governo Salvini più probabile del governo Di Maio. E' l'input che, ufficiosamente, arriva dai piani alti del Quirinale. Fonti di Forza Italia raccontano di contatti telefonici tra il Centrodestra e il presidente della Repubblica sugli equilibri politici in vista della formazione dell'esecutivo Segui su affaritaliani.it

SONDAGGI NUOVO Governo 2018/ Salvini-Di Maio - il 24% vuole maggioranza Lega-M5s : SONDAGGI e scenari verso il GOVERNO: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Alleanza Di Maio e Salvini invece..(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:30:00 GMT)

