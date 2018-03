Governo | “gli hashtag #senzadime e #senzadinoi contro alleanza Pd-M5s sono stati

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018) La base Pd vuole o non vuole l’accordo per ilcon il Movimento 5 stelle? Mentre il partito ancora discute sull’opportunità o meno di fare un referendum tra i suoi iscritti, si è notata nei giorni scorsi la grande diffusione dell’su Twitter. Un fenomeno che è bastato a molti per sostenere che fossimo di fronte a una rivolta della base. Ma, almeno secondo la ricostruzione del giornale online The Vision, si è trattata di una manipolazione ad opera di pochi utenti. Il caso non è nuovo e ricorda, tra gli altri, quello dei falsi profili di terremotati che a dicembre scorso celebravano il rientro a casa dopo il sisma. Gli autori dell’articolo pubblicato il 20 marzo, Niccolò Barca e Giacomo Antonelli,partiti dall’account più citato, ovvero @Monica64512055. L’utente compare in rete per la prima volta “alle ...