Nuovo Governo - M5s traccia il suo perimetro. Nonostante la trappola del Rosatellum : C’è qualche segnale di movimento, dopo due settimane che lasciavano immaginare un post voto persino più sfibrante della campagna elettorale, anche perché l’imminente elezione dei presidenti delle Camere impone a vincitori e sconfitti, inclusi quelli che come Silvio Berlusconi pretenderebbero di continuare a distribuire i posti, di prendere atto della realtà. Oltre al frutto politico avvelenato della legge elettorale che, concepita ...

Governo : ex M5S Campanella - accordo Di Maio con il centrodestra mi fa paura : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – Il ventilato accordo ‘programmatico’ tra il M5S e il centrodestra “mi fa paura, mi farebbe persino rimpiangere un Governo Renzi, ed è quanto dire…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Campanella, ex senatore del M5S, poi passato con LeU, parlando dell’accordo che sembra stia per concludersi tra i rappresentanti del centrodestra e i grillini. “E’ un ...

Governo - “gli hashtag #senzadime e #senzadinoi contro alleanza Pd-M5s sono stati manipolati da otto account” : La base Pd vuole o non vuole l’accordo per il Governo con il Movimento 5 stelle? Mentre il partito ancora discute sull’opportunità o meno di fare un referendum tra i suoi iscritti, si è notata nei giorni scorsi la grande diffusione dell’hashtag #senzadime e #senzadinoi su Twitter. Un fenomeno che è bastato a molti per sostenere che fossimo di fronte a una rivolta della base. Ma, almeno secondo la ricostruzione del giornale ...

Forza Italia - l'affondo di Toti : "Leadership da ripensare" "Governo con M5s? Solo per il voto" : “Credo che in questa legislatura nel centrodestra una riflessione vada fatta. Credo che nei partiti, almeno nel mio, ci siano strutture vecchie, novecentesche, con leadership che devono mettersi in discussione, aprirsi alla base. Ci sono molti amministratori locali, talenti amministrativi, cresciuti in questi anni nei comuni e nelle regioni che si sentono esclusi.” Così Giovanni Toti Segui su affarItaliani.it

Governo : ex grillina Mannino - accordo M5S-centrodestra? Rientra in loro metamorfosi : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - L'eventuale accordo tra il M5S e il centrodestra "Rientra perfettamente nella metamorfosi del M5S, cioè sono cambiate molte cose. Prima dicevano a gran voce che non andavano fatte alleanze con nessuno. Ora hanno cambiato idea e quelli che prima erano i'inciuci', oggi s

Governo : Lo Porto - M5S-centrodestra? Berlusconi ansioso di non restare isolato : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Un Governo M5S-centrodestra? "Lo scenario è confuso e unico e originale. Un contesto difficile in cui ciascuno dice delle cose legate all'attualità e all'immediato bisogno di non restare esclusi dal gioco, compreso Berlusconi che, sia per il suo risultato personale, ch

Governo : Lo Porto - M5S-centrodestra? Berlusconi ansioso di non restare isolato (2) : (AdnKronos) - Ma tutto questo non basta per Lo Porto che parla di una "non soluzione di questa crisi politica". "In ogni caso, rimane il problema dei problemi - aggiunge Lo Porto - bisogna mettere mano alla legge elettorale, e per farla ci vuole non solo il consenso ma anche un Governo". Per questo,

Nuovo Governo - Berlusconi dà l’ok a un’intesa con il M5s. E per il Senato dà una terna : Romani - Gasparri e Bernini : Lo schema sarebbe questo: presidenza della Camera ai Cinquestelle, presidenza del Senato a Forza Italia, guida del governo alla Lega (o a una personalità che alla Lega piace), candidatura alla presidenza del Friuli al leghista Massimiliano Fedriga. Una specie di domino, la cui ultima tessera è il via libera a Matteo Salvini per una trattativa di governo con il Movimento Cinque Stelle. Non più “grillini più pericolosi dei comunisti“, ...

Rebus Governo : Berlusconi apre al M5S ma Di Maio corteggia il PD : Si tratterebbe di un accordo basato su alcuni punti fondamentali in tema di economia, lavoro, sicurezza, immigrazione. Se poi saranno i grillini a dire no è il ragionamento del leader forzista allora ...

Governo Toti - con M5s ipotesi subordinata : ANSA, - GENOVA, 21 MAR - Un Governo di programma "è certamente una soluzione, un'ipotesi subordinata, è noto che le subordinate indeboliscono la principale, nella logica e nella lingua, quindi il ...

Governo : Toti - con M5S? Sì - ma per legge elettorale e poi voto : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – ‘Un Governo con i 5 stelle? E’ una soluzione. La prima ipotesi per me sarebbe un Governo di centrodestra ma se non è possibile allora certamente non si può lasciare il paese allo sbando. Ma le ipotesi subordinate sono più corte nel tempo e devono portare a un nuovo confronto elettorale”. Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio ...

Berlusconi apre ad un Governo M5S : tregua con Salvini - Senato a Forza Italia : Dopo giorni di tensioni all'interno del centrodestra, sembra arrivata la schiarita tra Berlusconi e Salvini. Il leader di Forza Italia, per non restare fuori dai giochi, ha deciso di cambiare strategia, aprendo...

Perché Berlusconi ha aperto al M5s per un 'Governo di programma' : Per Repubblica è la "svolta di Berlusconi". Tra l'ex premier e Salvini ci sarebbe un'intesa per un esecutivo di programma insieme alla Lega, coinvolgendo anche il Movimento 5 stelle a cui verrebbe concessa la Camera, con Roberto Fico presidente di Montecitorio, mentre al Senato dovrebbe salire un uomo di Forza Italia con una terna di nomi in ballo. Questo per arrivare ad un possibile "patto di governo". ...

Fedriga ad un passo dal Fvg se Lega e FI al Governo con M5s : governo Centrodestra più M5S Berlusconi e Salvini stanno studiando una strategia comune per uscire dall'impasse. A riportarlo è un'agenzia AGI secondo la quale ognuno potrebbe fare, come dice il ...