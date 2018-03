Governo | Bossi | “Salvini e Di Maio sono uguali | hanno le mani bucate Legislatura? Non

Bossi : Salvini non riesce a fare Governo con Movimento 5 Stelle : Roma – Bossi : Salvini e Di Maio hanno entrambi mani bucate Roma – Di seguito le parole di Umberto Bossi , senatore della Lega. “Berlusconi si... L'articolo Bossi : Salvini non riesce a fare governo con Movimento 5 Stelle proviene da Roma Daily News.

Elezioni - Salvini : “Bossi? Candidato a Varese - Maroni ci aiuterà. Grillo? Sa che Governo M5s è calamità naturale” : “Nelle liste della Lega Bossi c’è e sarà Candidato a Varese, nonostante tutto quello che m’ha detto. Non faccio come Renzi che dice ‘stai sereno’ e poi ti dà una coltellata alla schiena. Maroni ha fatto un gran lavoro e continuerà a darci una mano”. Sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, nel Faccia a Faccia (La7) con Giovanni Minoli. E aggiunge: “Grillo? Si è creato un suo blog, secondo me, per una scelta di libertà. Si è reso ...