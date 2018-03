GOTHAM - Tutti Contro Sofia Cosa dobbiamo aspettarci dall' episodio 4x15 “The

lostinaflashforward

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Nel nuovodi, è unFalcone. Il trono scricchiola sotto la nuova regina, minacciata da un improbabile alleanza di cattivi, e da Jim Gordon e Harvey Bullock.Sinking Ship The Grand Applause”, andrà in onda giovedì sera su Fox, eFalcone comincerà a raccogliere tutto ciò che ha seminato finora.Ormai la stagione è entrata nel vivo dell’azione, con un ritmo incalzante e dinamico, e da quello che vediamo dai promo, non ha alcuna intenzione di rallentare .L’aggressione a Lee Thompkins, e l’evasione di Oswald, riportano il personaggio diin primo piano: la piccola di casa Falcone si è guadagnata l’odio di più di una persona a, e a quanto parei suoi detrattori stanno venendo a riscuotere. Nello scorso, Harvey e Jim erano riusciti a confrontarsi a scendere a patti ognuno coi errori, e finalmente li vediamo tornare a ...