Google potrebbe acquisire Lytro | la startup delle foto messe a fuoco dopo lo scatto

Google Chrome potrebbe a breve integrare le notifiche native di Windows 10 [AGG.1 Chrome Canary] : [Aggiornamento 18/03/2018] La possibilità di attivare le notifiche native di Windows 10 è stata abilitata in Chrome Canary. Google effettuerà dunque alcuni test e quando il tutto sarà stabile e privo di problemi verrà rilasciato al pubblico. Articolo originale, Con il market share di Windows 10 sempre più in crescita e ormai superiore al buon caro vecchio Windows 7, Google è indubbiamente costretta a supportare maggiormente

Huawei HiAssistant potrebbe presto sfidare Google - Amazon e Samsung : Huawei dovrebbe essere al lavoro su HiAssistant, un assistente virtuale in grado di sfruttare la NPU del SoC HiSilicon Kirin 970 di Huawei Mate 10 Pro. Per ora sembra destinato al solo mercato cinese, ma siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Google Home potrebbe arrivare in Italia entro fine anno : Secondo una slide mostrata alla Google Digital News Inititative, tenutasi in questi giorni ad Amsterdam, Google Home potrebbe arrivare anche in Italia entro la fine del 2018, in un grande piano di espansione globale che comprende anche Google Assistant.

Google Maps potrebbe comunicare agli altri se la tua batteria sta per morire : (Foto: Getty Images) Google contro il panico: nel codice di Google Maps beta per Android è saltata fuori un'opzione che permetterebbe di conoscere i livelli di batteria del telefono insieme all'invio della posizione. La possibilità di condividere la propria posizione (corrente e non) è una delle funzioni più pratiche dell'app per la navigazione di The Big G. La possibilità rendere visibile una forbice sul livello di batteria

YouTube Premiere potrebbe essere il nome del nuovo servizio streaming di Google : Il nuovo servizio streaming di Google potrebbe prendere il nome di YouTube Premiere, almeno ciò è quanto suggerisce il codice della versione 2.19 di YouTube

Yeti : la console di gioco a marchio Google potrebbe arrivare quest'anno sul mercato? : Non è chiaro come sarà precisamente sfruttato il ChromeCast , che normalmente si usa per lo streaming, per poter giocare, ma è probabile che possa uscire fuori un controller appositamente progettato

Google potrebbe aver alzato bandiera bianca con Chrome Home : Google potrebbe aver messo la parola fine al progetto Chrome Home, la nuova interfaccia di Google Chrome con la barra di ricerca spostata sulla parte bassa: ecco cosa è accaduto negli ultimi giorni.

Google Chrome : potrebbe arrivare il 'Lazy Loading' - ma con quali rischi? Video : Nell'ambito della navigazione in Internet, un browser è certamente l'elemento fondamentale. Ciascuna pagina web, per essere correttamente visualizzata, deve essere 'tradotta' da uno specifico browser come #Google #Chrome o Microsoft Edge e, ovviamente, tale lavoro deve avvenire nel minore tempo possibile. Non a caso, la reattivita' è uno dei principali elementi di un browser costantemente oggetto di sviluppo da parte delle principali aziende

Google Chrome potrebbe combattere i "caricamenti pigri" e migliorare la rapidità : Google Chrome per Android potrebbe introdurre una nuova funzionalità denominata LazyLoad per combattere i caricamenti "pigri" e migliorare così la rapidità del browser. I primi test sono attualmente in corso e potremmo presto vedere qualcosa in più su Chrome Canary o Chrome Dev.