Google apre l’Activity Recognition Transition API che sta dietro alla Driving mode dei

Google Maps si apre ai videogame - previsti tanti nuovi Pokémon Go : Prepariamoci all’abbattersi di una slavina di giochi in stile Pokémon Go sui nostri smartphone. Tramite un intervento su uno dei suoi numerosi blog, Google ha infatti appena annunciato di avere messo la sterminata mole di dati che costituisce il database di Google Maps a disposizione di tutti gli sviluppatori di app che vogliano creare un’esperienza di gioco ambientata nel mondo reale. In parole povere, chiunque voglia creare un ...

Google apre i vantaggi delle pagine super veloci a tutti : Non è necessario essere una AMP per vivere come una AMP. Google propone agli editori online di fare tesoro di quanto appreso nello sviluppo – e crescita – delle sue pagine super veloci (Accelerated Mobile Pages) per portarle al web nel suo complesso. Certo, agli editori toccherebbe uno sforzo di riadattamento a nuovi standard, ma in cambio Google promette un posto in sezioni di solito dedicate a chi ha pagine super veloci, come quello in prima ...

Ricerca Google si apre al mondo della musica : Il team di Google annuncia una nuova importante funzionalità introdotta nel motore di Ricerca e che farà felici gli appassionati di musica. Ecco i dettagli L'articolo Ricerca Google si apre al mondo della musica è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.