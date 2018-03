Golf | McIlroy e il sogno Masters

Golf - il ritorno di McIlroy dopo due anni di digiuno vince a Orlando : Orlando - dopo due anni senza successi , l'ultimo nel settembre 2016 quando vinse il Tour Championship disputato a Washington, , ma ora Rory Mcllroy è tornato. L'ex numero uno del mondo si è imposto nell'Arnold Palmer Invitational , Pga Tour, , che si è giocato sul green di Orlando, in Florida. Il nordirlandese, -18 sul totale, ha superato di 3 colpi lo statunitense Bryan ...

Golf - Arnold Palmer Invitational : McIlroy torna alla vittoria. Woods quinto : Rory McIlroy torna alla vittoria e lo fa nel modo più teatrale possibile. Il nordirlandese, a diugiuno da quasi due anni e protagonista di un inizio 2018 piuttosto deludente, si è preso di prepotenza ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rory McIlroy spettacolare! In trionfo nell’Arnold Palmer Invitational! Ottimo quinto Tiger Woods : Rory McIlroy torna a brillare e porta a casa l’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. Il fuoriclasse nordilrandese si è imposto con uno strepitoso ultimo round, nel corso del quale non ha commesso neanche una sbavatura, chiudendo in 64 colpi (-8) con ben cinque birdie ...

Golf - Genesis Open : Watson vede la vittoria. Dietro McIlroy : Risale all'ottavo posto , 207, grazie a un giro da 64 , -7, il numero 1 del mondo e detentore del titolo Dustin Johnson , che dirà la sua per il successo finale. Giornata da dimenticare invece per ...

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li la spunta su Rory McIlroy e vince l’Omega Dubai Desert Classic. 45esimi Bertasio e Molinari : Finale entusiasmante all’Omega Dubai Desert Classic. Il quarto giro sull’Emirates Golf Course della città degli Emirati Arabi Uniti è stato un Tourbillon di emozioni, tra Haotong Li e Rory McIlroy. A spuntarla alla fine è stato il cinese, già in testa prima delle ultime diciotto buche, ma non senza difficoltà. A contendergli la vittoria fino all’ultimo è stato il nordirlandese, che partiva un colpo indietro: i due hanno giocato ...

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li scavalca Rory McIlroy in testa all’Omega Dubai Desert Classic. Edoardo Molinari tra i migliori 30 : Un cinese vola in testa all’Omega Dubai Desert Classic, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Emirates Golf Course. Haotong Li ha piazzato un giro fantastico in 64 colpi (-8), senza alcuna sbavatura e con ben 8 birdie all’attivo, recuperando due posizioni e svettando al comando della leaderboard a quota -20. Alle sue spalle, però, resta minaccioso il ...