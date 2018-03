ilmattino

: Gli Stamina volano nelle classifiche tedesche - Il Mattino - all_music_it : Gli Stamina volano nelle classifiche tedesche - Il Mattino - all_music_it : Gli Stamina volano nelle classifiche tedesche - Il Mattino - Aladino_Rm : @Shinichi199E @MasterAb88 @bea200794 @alessio_gaudino Master interpreta gli ascolti col metodo Stamina -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Entrano'metal' in Germania i salernitani, freschi del disco 'System of power', un cd uscito per la Pride&Joy che affronta tematiche di denuncia sociale. La formazione, che ...