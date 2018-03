Gli occhiali Lozza compiono 140 anni

Bose 'mette' Gli occhiali smart che sfruttano l'audio : L'azienda di sistemi audio entra nella realtà aumentata con un device che dialoga con il Gps e sa cosa guarda l'utente: basta ascoltare le informazioni

La campagna di lancio deGli occhiali da sole Messyweekend : Messyweekend è un marchio danese di occhiali da sole destinati – in potenza – a cambiare il mercato degli accessori. Se vi è capitato di chiedervi perché un paio di bacchette di plastica e due lenti, sempre di plastica, debbano costare oltre 200 euro, Messyweekend potrebbe avere la risposta per voi. La startup (oggi in campagna di raccolta fondi su Kickstarter) ritiene che il mercato degli occhiali sia tendenzialmente monopolistico, quindi non ...

Con Gli occhiali dell'astronauta si risolvono i guai domestici : Con questa visione, condivisa da un gruppo di amici imprenditori, abbiamo costituito HeadApp con l'obiettivo di offrire tecnologie indossabili appartenenti al mondo IoT , Internet delle cose, per ...

La stanza bianca e Gli occhiali di realtà virtuale per limitare i danni dell'autismo : Autismo , la ricerca continua e la patologia resta ancora un mistero per la scienza che non ha ancora trovato una cura, né tantomeno una rosa di cause probabili e prevenibili. E nel frattempo il numero delle persone col disturbo aumenta. A livello mondiale, secondo le ...

Isola Dei Famosi - Amaurys Perez : ecco perchè indossa Gli occhiali da sole! : Qualcuno di voi si è domandato per quale motivo il naufrago de L’Isola Dei Famosi, Amaurys Perez indossa sempre gli occhiali da sole? Siamo riusciti a scoprire per quale motivo! A L’Isola Dei Famosi dopo il caso canna-gate, un altro particolare attanaglia i fans del programma. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta. Amaurys Perez, naufrago della tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi, sta affrontando le insidie della ...

“Ecco perché ha sempre Gli occhiali da sole”. Svelato il mistero di Amaurys Perez. Lo staff rompe il silenzio e spiega il motivo che costringe il pallanuotista a indossarli : perché Amaurys Perez porta gli occhiali da sole L’Isola dei Famosi? Chi guarda il reality show condotto dalla Alessia Marcuzzi se lo sarà sicuramente chiesto. A svelare il mistero è stato il sito ”GossipeTv”. Gli occhiali da sole sono un accessorio che non fa parte del kit di sopravvivenza, ma che gli è stato fornito dallo staff dell’Isola dei famosi. ”Lo staff del sud americano – si legge – ci ha ...

Amaurys Perez con Gli occhiali da sole all’Isola dei Famosi : il motivo : Perché Amaurys Perez ha indossato gli occhiali da sole all’Isola dei Famosi? Problema all’occhio per lo sportivo Ai telespettatori più attenti non è sfuggito: negli ultimi appuntamenti televisivi dell’Isola dei Famosi, Amaurys Perez ha indossato degli occhiali da sole scuri. Un accessorio che, com’è noto, non fa di certo parte del kit di sopravvivenza del […] L'articolo Amaurys Perez con gli occhiali da sole ...

Lupita Nyong'o - la prima star che indossa Gli occhiali da vista agli Oscar : Ieri sera si è tenuta a Hollywood la 90esima edizione degli Academy Awards , che come ogni anno hanno premiato gli attori e gli artisti che si sono distinti per bravura e talento nel mondo del cinema. L'evento ha visto il trionfo di " The Shape of Water ", che si è aggiudicato l'ambita statuetta come Migliore film dell'anno, ma ad aver attirato l'attenzione dei media non potevano ...

Google Glass : Big G vuole riprovarci con Gli occhiali intelligenti : Il ritorno dei Google Glass in versione migliorata Forte del consenso riscosso dalla realtà aumentata nel mondo hi-tech, pare che Google abbia in cantiere il progetto di rilanciare i suoi Google ...

Gli occhiali da sole in oro firmati Moscot : In America gli occhiali Moscot sono una vera istituzione: li indossano le star del calibro di Leonardo DiCaprio – che si reca direttamente nel negozio di Orchard street -, Johnny Deep, Tim Burton, Tom Hanks, Josh Hartnett, ma anche Kate Moss, Kirsten Dunst, Lady Gaga. Devono il loro successo al fatto che da oltre 100 anni sono realizzati con la stessa cura, passione e dedizione della famiglia Moscot, appunto, che giunta alla quinta ...

Gli occhiali da sole che ti aiutano a concentrarti : Gli occhiali da sole Lowdown Focus di Smith non serviranno soltanto a proteggerci dai raggi ultravioletti, ma ci aiuteranno a rilassarci e ad avere una migliore concentrazione. Il merito è della piattaforma Eyewear di Brain-Sensing Safilo X – sviluppata insieme ad Interaxon – integrata per la prima volta nella montatura del modello bestseller di Smith e in grado di registrare l’attività celebrale dell’individuo. Gli occhiali captano ...

MIDO 2018 - tutti Gli occhiali da sole della nuova stagione : Dal mondo della moda, al mondo degli occhiali. Durante la Milano Fashion Week si terrà MIDO, Milano Eyewear Show (24-26/02), l’evento più importante al mondo dedicato all’occhialeria. Noi di GQ abbiamo chiesto ai brand eyewear di darci qualche anticipazione. Le caratteristiche degli occhiali 2018 A presidiare il gusto estetico di MIDO 2018 sono le forme evergreen: dagli occhiali aviator agli oversized; da quelli rotondi a ...

Mido 2018 : tutti Gli occhiali per la prossima stagione : È il più grande evento internazionale di settore dedicato al mondo dell'occhialeria, nato nel 1970 e affermatosi nel tempo come occasione imprescindibile per il fashion system. Organizzato alla fiera di Rho di Milano dal 24 al 26 febbraio, ritorna Mido, ...

Il cielo di Roma - Bella Hadid e Gli occhiali Bulgari Serpenteyes - : Bella incarna perfettamente lo stile di questa Collezione Serpenteyes , dando vita agli scatti rivelando un mondo composta da tre mood distinti che spaziano dallo stile fanciullesco e fresco, all'...