Gli esports conquistano la Liga | nasce il campionato ufficiale

Un po' di FIFA qua? Mascherano come Piqué - nuova vita neGli eSports. Da Neymar a Balotelli - futuri pro-gamer? : Chi l'ha detto che sport 'reali' e 'virtuali' sono distanti tra loro? Due mondi vicini, molto vicini, che talvolta per interessi commerciali possono anche combaciare: non solo per eventi pubblicitari ...

CaGliari Calcio : il club entra ufficialmente nel mondo deGli eSports : Il Cagliari Calcio ha mosso i suoi primi passi verso il mondo degli sport elettronici, riporta Corrieredellosport.La squadra di serie A ha presentato Girolamo Giordano, 26 anni, in qualità di rappresentante del Cagliari alle competizioni su FIFA 18, il celebre titolo calcistico di EA.Il progetto è nato in collaborazione con Inferno eSports, tra le principali realtà italiane del settore eSports nonché affiliata a GEC - Giochi Elettronici ...

Il CaGliari sbarca neGli eSports : ... @CagliariCalcio, March 15, 2018 Il Cagliari sbarca nel mondo degli eSports L'annuncio è arrivato direttamente dal club sardo, che ha poi trasmesso in streaming l'evento di presentazione del progetto ...

Fifa 18 : anche il CaGliari Calcio debutta nel mondo deGli eSports! : Dopo Roma e Sampdoria un’altra squadra di Serie A, debutto nel mondo degli eSports: si tratta del Cagliari Calcio che ha annunciato oggi il tesseramento di Girolamo Giordano, conosciuto con il nickname di Infernoboy92. che sarà così il primo pro player del club isolano. Ecco il comunicato completo pubblicato sul sito ufficiale: L'articolo Fifa 18: anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! proviene da I Migliori di ...

Il Cagliari debutta neGli esports : GoldenBoy92 vestirà la maglia rossoblù : Il Cagliari debutta negli esports: sarà Girolamo Giordano, detto "GoldenBoy92" a rappresentare il club nei tornei ufficiali L'articolo Il Cagliari debutta negli esports: GoldenBoy92 vestirà la maglia rossoblù è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CaGliari - UFFICIALE : entra nel mondo deGli eSports : Il Cagliari Calcio entra negli eSports. L'approdo del club nel mondo degli sport elettronici verrà presentato questo pomeriggio con un evento in diretta sulle piattaforme social ufficiali rossoblù. Nell'occasione verrà annunciato il videogiocatore professionista ...

Il CaGliari Calcio entra nel mondo deGli eSports : La società rossoblu fa il suo ingresso nel mondo degli sport elettronici. Oggi alle 15 la presentazione della novità con un evento live sui canali social del club. L'articolo Il Cagliari Calcio entra nel mondo degli eSports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Il CaGliari entra neGli eSports : l Cagliari Calcio entra negli eSports. L'approdo del club nel mondo degli sport elettronici verrà presentato domani , mercoledì 14 marzo, con un evento in diretta sulle piattaforme social ufficiali rossoblù. Nell'occasione verrà annunciato il videogiocatore ...

Il CaGliari neGli eSports : Il Cagliari Calcio entra negli eSports. L'approdo del club nel mondo degli sport elettronici verrà presentato domani , mercoledì 14 marzo , con un evento in diretta sulle piattaforme social ufficiali rossoblù. Nell'occasione verrà annunciato il videogiocatore ...

PureSports Kodi - Guarda gratis i miGliori eventi di Calcio - NBA - NHL - NFL - F1 - WWE Su Kodi - Puresport - : ... un fantastico add-on per il nostro amato Kodi che consente di vedere in diretta live streaming i migliori eventi di Calcio, NBA, NHL, NFL, F1, WWE e tanto altro ancora Puresport al suo interno ha un'...

Il giro d’affari deGli esports crescerà del 38% nel 2018 : Il settore muoverà più di 900 milioni di dollari nell'anno in corso: «Stiamo entrando in una fase di maturità» L'articolo Il giro d’affari degli eSports crescerà del 38% nel 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gli esports italiani protagonisti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang : Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia, il partner italiano di riferimento di ESL , Electronic Sports League, , piattaforma leader mondiale per gli sport elettronici organizzatrice degli Intel ...

Ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang c'è spazio anche per l'Italia deGli eSports : In queste settimane la Corea del Sud è sotto i riflettori per la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali in programma dal 9 al 25 febbraio nella cittadina di PyeongChang. Oltre allo sport tradizionale questo paese è celebre anche per la diffusione degli eSports, un fenomeno in continua espansione che, secondo la società di ricerca NewZoo, si stima raggiungerà un giro d'affari di 1.5 miliardi di dollari e 286 milioni di appassionati a ...

FIFA del Lupo : il Taekwondo apre aGli esports - quando si muoverà la FIGC? : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf', ...