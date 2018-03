Gli agricoltori occupano i Comuni della fascia trasformata | da Pachino a Vittoria

La rivolta deGli agricoltori in India : 30 mila marciano su Mumbai : Akhil Bhartiya Kisan Sabha ha promosso la rivolta degli agricoltori in India. Un’azione pacifica destinata a scrivere una pagina di

India - decine di miGliaia di agricoltori marciano su Mumbai : Almeno 30mila agricoltori Indiani sono in marcia da 4 giorni per coprire i 180 chilometri che dividono la città di Nashik da quella di Mumbai, capitale dello Stato Indiano di Maharashtra, dove ...

Comitato Liberi Agricoltori Andriesi : "Enormi danni aGli uliveti - nessuno ne parla" : quindi l'ennesima denuncia pubblica per svegliare le coscienze e per portare in evidenza problematiche spesso sottaciute ma che per l'economia di una città in fortissima crisi qual è Andria, che ha ...

Maltempo : mobilitati anche i trattori deGli agricoltori della Coldiretti : anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E’ quanto riferisce la Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo che sta facendo tornare l’inverno nella Penisola con freddo e neve. I mezzi agricoli sono al lavoro – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree piu’ ...

App in soccorso deGli agricoltori birmani per produrre di più : In birmania oltre i due terzi della popolazione lavorano nel settore agricolo, che rappresenta circa il 28% del Pil del Paese. La produzione tuttavia non è così florida, a causa della carenza di competenze specifiche, delle condizioni meteo che, sfavorevoli, distruggono interi raccolti, pertanto si potrebbe fare molto di più. Ed ecco che la tecnologia arriva in soccorso degli agricoltori birmani con delle app che danno consigli su quali ...

Giovani agricoltori sul piede di guerra. Protesta a CaGliari : I lunghissimi ritardi del primo insediamento hanno costretto i Giovani, che quasi un anno fa hanno presentato domanda, a scendere in piazza per chiedere conto di un proprio diritto e chiedere conto ...

AIDAA : “Agricoltori responsabili deGli avvelenamenti di Sciacca?” : “I carabinieri in queste ore stanno lavorando alacremente per individuare i responsabili degli avvelenamenti dei cani di Sciacca -spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – il cui numero secondo le stime che girano in queste ultime ore avrebbero raggiunto e superato la cinquantina, mentre le stime ufficiali continuano a parlare di circa 40 cani ritrovati morti. Secondo quanto appreso dal presidente di AIDAA Lorenzo ...

La Cia Agricoltori Italiani PuGlia ritiene buono il protocollo al tavolo latte ma non basta : Taranto. “Il tavolo latte convocato dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia è un punto di partenza ed è positivo il

Pachino - il ministero smentisce Gli agricoltori : “Mai importato pomodori dal Camerun”. Ma le etichette del supermercato dicono il contrario : “Non ci sono state importazioni di pomodoro dal Camerun”, lo spiega in una nota il ministro per le Politiche agricole Maurizio Martina, citando un certificato dell’Agenzia delle dogane di quattro pagine relativo al “Interscambio commerciale in valore Italia-Camerun per SH4 – Gennaio-Ottobre 2017”. Secondo il rapporto, l’Italia non avrebbe importato dal paese africano “pomodori, preparati o conservati (ma non nell’aceto o acido ...

Il pomodoro di Pachino schiacciato dai trattati Ue. Gli agricoltori : “Raccoglierlo non conviene. La politica ci prende per i fondelli” : ‘Oro rosso’, è così che chiamano il pomodoro di Pachino. Un tesoro conosciuto e apprezzato in tutto il mondo che però vale molto meno dell’oro. Anzi poco o niente, ormai. Così nel suo comune di origine, all’estremo sud della Sicilia, il pomodoro rimane nelle serre. Negli ultimi mesi il prezzo di mercato è sceso vertiginosamente a causa delle massicce importazioni dai paesi esteri. E a Pachino gli agricoltori rinunciano a ...

10/02/2018 - Nasce Acli Terra : associazione a sostegno deGli agricoltori : Il nuovo presidente Nestore Mogavero ha dichiarato che 'le nuove sfide che interesseranno il mondo delle produzioni agricole nei prossimi anni, vedranno in Acli Terra Molise un interlocutore attento ...

Maltempo - Coldiretti Emilia Romagna : in campo i trattori deGli agricoltori : Con l’arrivo della neve nelle province centro-orientali dell’Emilia-Romagna sono scesi in strada anche i trattori degli agricoltori. Lo comunica Coldiretti regionale, sottolineando che le precipitazioni di questi giorni sono importanti per recuperare le riserve idriche messe a dura prova dalla siccita’ della scorsa estate che ha compromesso non solo le attivita’ agricole, ma anche di altri settori produttivi. Secondo ...

Allarme siccità - Confederazione deGli agricoltori : 'Raccolto già compromesso' : Approfondimenti Ottobre più secco degli ultimi 70 anni: Sicilia nella morsa della siccità 3 novembre 2017 Crisi idrica, acqua a giorni alterni solo dopo lo stato di calamità 25 gennaio 2018 'Gli ...

La pastaia che voleva fare la diplomatica : "Gli agricoltori si ribellano - ma il protezionismo non serve a difendere il nostro grano" : Nel logo dominato dal colore rosso, c'è uno splendido sole, il grano maturo, una bella mietitrice con la gonna scarlatta e il nome: Riscossa. Gli fu dato negli anni Cinquanta, per imprimere un ...