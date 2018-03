Giro d' Italia 2018 a Rigopiano Ma ecco com' è la strada oggi

Lappartient sul caso Froome : 'Difficile possa risolversi prima del Giro d'Italia' : " Capisco i tifosi che vogliono avere un risultato, ma ci sono procedure precise che dobbiamo seguire per la credibilità del nostro sport. Il caso poi riguarda anche aspetti tecnici, non è così ...

Ciclismo - David Lappartient sul caso Froome : “Difficile possa risolversi prima del Giro d’Italia” : Ospite in Italia per la Milano-Sanremo, David Lappartient si è concesso una visita al Museo della bicicletta di Alessandria. Il presidente della UCI è stato raggiunto da La Gazzetta dello Sport. La lunga intervista, di cui proponiamo un estratto, è stata incentrata per forza di cose sul caso della positività al salbutamolo di Chris Froome, rilevata nel corso dell’ultima Vuelta, che ha scioccato il mondo del Ciclismo lo scorso dicembre. A ...

Nunzia De Girolamo annuncia il suo libro su Forza Italia : 'La casa dei sogni' : Sospetti, veleni, accuse. L'avventura-bis di Nunzia De Girolamo in Forza Italia è finita male: prima la 'strana' esclusione dalle liste azzurre in Campania, poi la mancata elezione in Emilia Romagna, ...

“Fermi tutti”. Mitra e pistole - panico all’Ikea (in Italia). Succede tutto nel Giro di qualche minuto : “un blitz rapidissimo e preparato da veri professionisti” : Sono stati minuti di vero panico all’Ikea: Succede tutto in un negozio in Italia. Il colpo era stato studiato nei minimi dettagli, come riporta il quotidiano Il Mattino. Intanto il mega store era strapieno in quel momento. Era l’ora di massima punta, poco dopo mezzogiorno, quando un commando di almeno sei malviventi, armati con pistole e un kalashnikov, hanno fatto irruzione domenica mattina nel complesso di Afragola, Napoli. ...

Nunzia De Girolamo da Massimo Giletti - un massacro per Forza Italia : 'Chi mi ha pugnalato alle spalle e chi ha fallito' : A Non è l'Arena di Massimo Giletti , per la prima volta in tv, parla della mancata elezione alla Camera. Una mancata elezione arrivata al termine di furibonde polemiche e accuse di complotto , ...

Giro di Catalogna 2018 : gli italiani al via e le loro ambizioni. Fabio Aru e Davide Formolo per la generale : Domani, da Calella, prenderà il via il Giro di Catalogna 2018. Una breve corsa a tappe di sette giorni che porterà gli atleti fino a Barcellona. Saranno una decina i corridori italiani impegnati: vediamo con quali ambizioni. Fari puntati, ovviamente, su Fabio Aru, la punta tra gli azzurri presenti. Il sardo, dopo una Tirreno-Adriatico discreta ma non eccezionale potrebbe trovare un colpo di pedale ancora migliore e confrontarsi con avversari ...

EX BR BALZERANI : “FARE LA VITTIMA È UN MESTIERE”/ La figlia di Aldo Moro : “Io gratis in Giro per l'Italia” : Ex Br BALZERANI: “FARE la VITTIMA è un MESTIERE”. La figlia di Aldo Moro: “Ora basta, lei non può parlare”. Bufera a Firenze per le dichiarazioni dell'ex terrorista. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:22:00 GMT)

“Ciao maestro”. Musica italiana in lutto. La notizia ha fatto subito il Giro d’Italia. Il cordoglio di Fiorello : “Eri un grande” : Chitarrista dal tocco inconfondibile. Così come il suo ciuffo, un segno di riconoscimento che l’ha accompagnato per tutta la vita. È morto a Roma all’età di 75 anni. A darne notizia lo storico manager Pasquale Mammaro. La notizia si è diffusa nel giro di poche ore. cordoglio in tutto il mondo della Musica che, per anni, lo ha visto grande protagonista. Enricio Ciacci era nato a Tivoli 75 anni fa, compositore di colonne sonore, ...

Giro d'Italia 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Si parte da Gerusalemme, novità assoluta: il Giro d'Italia 2018 sarà più speciale che mai. Ecco la guida con tutte le informazioni utili sul Giro d'Italia 2018: le tappe, il calendario, il percorso e le...

Tirreno-Adriatico 2018 da incubo per Chris Froome. Il caso doping sembra aver minato le certezze del britannico. Quante ombre verso il Giro d’Italia… : Qualcosa sembra essersi inceppato nei rodati ingranaggi della macchina chiamata Chris Froome, un robot perfetto e costruito per vincere che però durante la Tirreno-Adriatico non è mai riuscito a brillare, andando in difficoltà in quasi tutte le tappe e chiudendo con tredici minuti di distacco dal vincitore (il compagno Michal Kwiatowski). Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è parso lontano dalla migliore condizione fisica, la sua gamba ...

Tirreno-Adriatico 2018 - bicchiere mezzo pieno per Fabio Aru verso il Giro d’Italia. Buone risposte in salita - l’avvicinamento procede : La Tirreno-Adriatico di Fabio Aru può giudicarsi sostanzialmente positiva: ha chiuso in 12esima posizione in classifica generale a 2 minuti dal vincitore Kwiatowski, attardato di appena tre secondi da Vincenzo Nibali e manifestando una condizione fisica in crescita. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha risposto presente nella tappa regina: l’arrivo in salita a Sassotetto lo ha visto assoluto protagonista, è scattato e ha lottato ...

Tirreno-Adriatico 2018 - il grande ritorno di Mikel Landa. Vittoria d’attacco in salita - in forma come al Giro d’Italia 2015 : Mikel Landa è finalmente tornato e nella tappa regina della Tirreno-Adriatico ha dimostrato a tutti che quest’anno potrà tornare sul podio di un grande Giro. Questa Vittoria rappresenta molto per il 27enne Murciano, si tratta infatti della prima con la nuova maglia della Movistar, del ritorno al successo in una corsa Worldtour dopo 10 mesi e dell’occasione per onorare il ricordo di Michele Scarponi, a cui era molto legato. Un mix quindi di ...

Caso Froome - l’Uci spaventa il Giro d’Italia Video : E’ sempre #Chris Froome e la sua positivita' al salbutamolo a far discutere nel mondo del #Ciclismo. Il campione del Team Sky ha gia' debuttato nelle scorse settimane nonostante il procedimento che potrebbe portare alla squalifica sia ancora in corso. Sul Caso Froome [Video] è tornato a parlare David Lappartient, il presidente dell’Uci, la Federciclismo internazionale. Il dirigente francese non si è mostrato per niente ottimista, prospettando ...