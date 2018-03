Giornate Mondiali dell’Acqua e delle Foreste | WWF | dimostrato il legame tra bacini

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Il 21 marzo (oggi) e il 22 marzo (domani) vedranno le celebrazioni di dueindette dall’ONU, dedicate, rispettivamente ae Acqua, due risorse naturali chiave per gli ecosistemi del Pianeta. Il WWF ha deciso di coglie l’occasione per sottolineare la stretta relazione tra ecosistemi forestali, qualitàe salute umana rendendo nota una recentissima ricerca che dimostra come i bambini che vivono influviali con maggiore copertura arborea abbiano meno probabilità di ammalarsi di diarrea, la seconda causa di morte tra i bambini sotto i cinque anni. Lo studio “Upstream watershed condition predicts rural children’s health across 35 developing countries”, finanziato dal WWF, è stato condotto dall’Università del Vermont su 300.000 bambini in 35 paesi distribuiti tra Africa, Sud-Est asiatico, Sud America e Caraibi. I dati mostrano come con un aumento del ...