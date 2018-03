Giornata Mondiale dell’Acqua | Unicef | un lusso per miliardi di persone nel mondo

Giornata Mondiale della Poesia - paga il caffè con una terzina : Prosegue anche quest’anno l’iniziativa del caffè austriaco Julius Meinl per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia che si tiene il 21 marzo. Pay with a Poem si intreccia alla musica, con due testimonial: il cantautore britannico JP Cooper e il rapper Ensi. Il primo premierà i versi più belli scritti dagli avventori in cambio di un caffè inserendoli in una propria canzone. Mentre Ensi ha lanciato l’iniziativa in Italia con ...

Giornata Mondiale dell’acqua - Save the Children : ogni minuto un bambino muore a causa di una patologia legata all’acqua : Tra le principali cause di mortalità infantile vi sono malattie contratte attraverso l’acqua, uno scarso accesso a questa preziosa risorsa e servizi igienico-sanitari inadeguati. A denunciarlo, alla vigilia della Giornata mondiale dell’acqua, è Save the Children. Se a livello globale quasi 1 persona su 3 (2,1 miliardi) non ha accesso ad acqua sicura e 1 su 9 ai servizi igienici[3], infatti, l’acqua contaminata – osserva l’Organizzazione ...

Giornata Mondiale dell'acqua : La carenza di acqua investe nel mondo circa 2 miliardi di persone. Si parlerà di questo e non solo il 22 marzo per la Giornata Mondiale dell'acqua.

Giornata Mondiale dell'Acqua - la Fondazione Barilla : '4 persone su 10 sono in emergenza idrica' : 'L'agricoltura è il settore che richiede la maggiore quantità di acqua dolce al mondo. Richiesta destinata a crescere, visto che nel 2050 la popolazione arriverà a 9 miliardi di persone e che dovremo ...

Giornata Mondiale dell’acqua - affrontare le alluvioni con Borges e praticità : La Giornata mondiale dell’acqua mette in calendario il bene più prezioso dell’umanità, la sostanza che consente la vita sulla Terra e non su altri pianeti. Dopo che il summit di Rio de Janeiro stabilì l’Agenda 21 delle Nazioni Unite, questo giorno è ormai da cinque lustri il 22 marzo. Nel tempo abbiamo assistito al moltiplicarsi delle iniziative sull’acqua e quest’anno io stesso parteciperò a un particolare evento presso il ...

Giornata Mondiale delle Foreste : Greenpeace denincia tagli illegali in Amazzionia mentre in Italia arriva la leader indigena : 1/8 Fábio Nascimento ...

Perché la Giornata Mondiale della felicità si celebra il 20 marzo : Il 20 marzo si celebra la giornata internazionale della felicità, ma non tutti sanno perché. A istituirla il 28 giugno del 2012 fu l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, motivo per cui vene festeggiata in tutti i Paesi membri. Perché una giornata della felicità Le motivazioni sono racchiuse nella risoluzione A/RES/66/281 che stabilisce: “L'Assemblea generale [...] ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Punto alla Liegi. Per vincere il Mondiale servirà la Giornata perfetta” : Non si sono spenti gli echi della grande impresa di Vincenzo Nibali nella Milano-Sanremo 2018. Nella “Classica Monumento” per eccellenza il siciliano ha scritto un’altra pagina importante della sua straordinaria carriera che lo ha reso unico nel suo genere, essendo un corridore in grado di vincere grandi corse a tappe e prove in linea di tradizione. Qualche ora comunque è passata e Vincenzo inizia a realizzare la portata della ...

E' la Giornata Mondiale della Felicità : sorridi con gli animali più contenti del mondo : Per riuscire a strapparvi un sorriso, vi proponiamo i 10 animali più contenti del mondo, sperando che ognuno di noi riesca a trovare ogni giorno, il modo per essere felice. a" data-cycle-paused="true"...

Giornata Mondiale della Felicità - i profumi dalle note felici : Gli scienziati ci stanno ancora lavorando. E forse ci lavoreranno ancora a lungo. Perché trovare la formula universale del profumo della felicità è una scommessa da un miliardo di note e altrettante emozioni, età, diversità culturali. Tuttavia è bello pensare che, in fondo, dentro a ciascuno di noi esista un mix di note che ci fa dire « Sì, tu riesci ogni giorno a farmi felice». Qualcosa, insomma, in grado di provocarci un bellissimo shock ...

Giornata Mondiale della salute orale : Domani, 20 Marzo 2018, si celebra la Giornata mondiale della salute orale, un evento promosso dalla World Dental Federation (Fdi), che coinvolge 110 Paesi. In questa Giornata si cercherà di divulgare maggiori informazioni per incoraggiare le persone a prendersi cura della salute orale e salvaguardare anche la salute generale e la qualità della vita. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) e ...

Giornata Mondiale della Felicità - cosa mangiare se ti senti giù : Lo sapevi? L' Italia è al 47esimo posto della classifica del World Happiness Report , il rapporto delle Nazioni Unite sulla Felicità percepita nel mondo. Per vivere al meglio la Giornata Mondiale della Felicità, che si celebra il 20 Marzo, e ritrovare il benessere emotivo in ogni momento è fondamentale mettere nel piatto i cibi giusti. Diversi ...

Giornata Mondiale dell’Acqua e risparmio idrico : per Rio Mare -30% di consumo negli ultimi 7 anni : Rio Mare, leader nel mercato del tonno in scatola e impegnata da sempre nel ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, è riuscita negli ultimi 7 anni a ridurre di circa il 30% il consumo di acqua utilizzata per realizzare un’unità di prodotto finito (m3 acqua/tonnellata di prodotto finito) nello stabilimento di Cermenate (CO), fiore all’occhiello dell’Azienda e in grado di coniugare efficienza economica e attenzione all’ambiente. Un ...

L’ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali e migliaia di esperti per la Giornata Mondiale dell’Acqua : Più di 840 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero una persona su nove, non hanno accesso all’acqua sicura, e 2,3 miliardi, ovvero una persona su tre, non hanno accesso ai servizi igienici. “Nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno”, ha spiegato l’attore Matt Damon, che da anni si dedica all’attivismo sul tema. Nello sforzo globale di evitare crisi idriche diffuse e di migliorare ...