Giorgio Gaber | a 15 anni dalla morte con Ivano Fossati l' inedito ' Le donne di ora'

Le donne di ora - l’album di Giorgio Gaber prodotto da Fossati : tracklist e incontri : Si intitola Le donne di ora il nuovo album di Giorgio Gaber prodotto da Fossati ed arriverà in tutti i negozi dal prossimo 23 marzo. Il nuovo album, ideato e prodotto da Ivano Fossati, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Gaber e distribuito da Artist First per celebrare la figura di Giorgio Gaber in occasione del quindicesimo anniversario della sua scomparsa. Al Cantiere Evento del Teatro Lirico di Milano, il 20 marzo, sono ...