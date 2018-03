Giocare a calcio rompe i testicoli e incide sulla fertilità

Napoli - Giocare dopo ora è un vantaggio : a -2 cambierebbe tutto - Calcio : Vedere la classifica stasera dopo le 22.30 - Genoa permettendo - potrebbe non essere più deprimente per il mondo-Napoli.

Roma - Strootman : 'In queste partite inizi a Giocare a calcio. Dzeko? Non è importante chi segna' : Kevin Strootman , centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima della sfida allo Shakhtar, valida per il ritorno degli ottavi di Champions: 'In questo momento è la partita più importante. È importante per come finiremo la nostra stagione, dobbiamo dare ...

Parkinson : ecco come il calcio può Giocare un ruolo nello sviluppo della malattia : Un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Università di Cambridge, ha scoperto che livelli eccessivi di calcio nei neuroni possono portare alla formazione di aggregati tossici che sono il segno caratteristico della malattia di Parkinson. È stato scoperto che il calcio può mediare l’interazione tra le piccole strutture membranose all’interno delle terminazioni nervose (importanti per la segnalazione neuronale nel cervello) e ...

In permesso per Giocare a calcio : affiliato a clan del Vesuviano evade : <Gli hanno concesso qualche ora di permesso per disputare una partita di calcio e lui ne ha approfittato per scappare: un detenuto è evaso dall'istituto penale minorile di Airola, in provincia di ...

Empoli - Brighi : 'Qua ci si diverte a Giocare a calcio' : Matteo Brighi , nuovo centrocampista dell' Empoli , in rete contro il Palermo, parla a Sky Sport della nuova avventura in Toscana: 'In settimana le indicazioni del mister sono chiare, lavoriamo tanto per cercare il possesso palla. Avere campioni in squadra aiuta tanto, il lavoro è ...

Ciao ciao San Culino : a furia di Giocare male l’Inter finisce per non vincere più! Spalletti credeva di poter non Giocare al calcio all’infinito? : l’Inter, con sei pareggi e due sconfitte, ha eguagliato la sua peggior striscia negativa di partite senza successi in Serie A (otto di fila), ai nerazzurri non succedeva da maggio 2017. Ebbene, questo dato statistico fa sì scalpore, ma era quantomeno prevedibile. In tanti sino a qualche settimana fa hanno tirato in ballo San Culino, una squadra che giocava male, molto male, ma otteneva risultati. In quella fase della stagione però, si poteva ...

Jonathan Silva alla Roma / Calciomercato : il terzino non potrà Giocare in Champions : Jonathan Silva alla Roma, Calciomercato: preso il terzino argentino, atteso in Italia per visite e firma. Il direttore sportivo giallorosso si è assicurato il calciatore dello Sporting(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:29:00 GMT)

Politano al Napoli/ Calciomercato - Matteo venera l’azzurro : vuole Giocare nello stadio di Maradona : Politano al Napoli Calciomercato, pressing azzurro: se D’Alessandro va in Emilia è fatta. La compagine partenopea è tornata con forza sull’esterno nero-verde(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:19:00 GMT)

A Marassi non si può Giocare a calcio : Genoa e Samp - fate qualcosa! : “Marassi è imbarazzante“, con queste parole Beppe Bergomi ha descritto il terreno di gioco del Ferraris questa sera durante Sampdoria-Roma. Un manto erboso impresentabile, cosa che accade ormai da circa un mese ad essere buoni. A Marassi non si può giocare a calcio. E’ uno sport diverso, basato sulla fortuna nel rimbalzo del pallone, qualcosa di davvero assurdo. Tutti i calciatori si lamentano, anche Giampaolo si lamenta e come ...

Calciomercato Inter/ News - Papà Rafinha : "Obiettivo Giocare con continuità" (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Mazinho, il padre di Rafinha, parla dell'idea di lasciare il Barcellona per poter giocare con più continuità.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:49:00 GMT)

Badelj alla Roma / Calciomercato news - il croato jolly per Di Francesco : può Giocare ovunque : Badelj alla Roma Calciomercato news, Corvino: se parte va in giallorosso. Secondo il direttore sportivo della Fiorentina, il centrocampista croato potrebbe sbarcare nella capitale(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 19:06:00 GMT)

Antonio Cassano torna a Giocare? / Calciomercato gennaio : “Sono pronto - ma non ci sono proposte soddisfacenti” : Antonio Cassano torna a giocare? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:02:00 GMT)

ANTONIO CASSANO TORNA A Giocare? / Calciomercato gennaio : quali sono le ipotesi più realistiche? : ANTONIO CASSANO TORNA a GIOCARE? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:46:00 GMT)

Inter - Graziani attacca Icardi : 'Facchetti lo avrebbe preso a schiaffi. Fuori dall'area non sa Giocare a calcio' : Icardi tra i primi tre nel mondo in area, Fuori dall'area non sa giocare a calcio . I gol li sa fare, un po' come Inzaghi'.