Gigi D’Alessio | la reazione dopo le dure parole di Anna Tatangelo

Arrivano le scuse dei figli di Gigi D’Alessio per Anna Tatangelo dopo gli attacchi social : Le scuse dei figli di Gigi D'Alessio per Anna Tatangelo sono arrivate come ci si attendeva. dopo lo sfogo social di Ilaria D'Alessio, è suo fratello Claudio a prendere la parola, andando a scusarsi con l'artista di Sora ma anche prendendo le difese di sua sorella, che avrebbe parlato spinta dall'amore profondo per suo padre. Le dichiarazioni di Anna Tatangelo rese a Vanity Fair avrebbero quindi scatenato l'ira di Ilaria, soprattutto per le ...

“Un diavolo : cosa ci ha fatto”. Anna Tatangelo distrutta in famiglia. La figlia di Gigi D’Alessio è un fiume in piena : “Che bugiarda - si deve vergognare. E ora dico tutto” : parole durissime (e davvero inaspettate) contro la cantante : Stavolta sembra proprio finita davvero tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Nella recentissima intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante spiega i motivi della rottura e ci va giù pesante. In breve Gigi è descritto come “il classico napoletano” che vuole tutti intorno e che lascia poco spazio all’intimità, quindi Anna si lamenta dei pochi momenti vissuti da sola con il suo ex. Lascia poi intendere di essersi ...

