Germania | IFO conferma PIL in crescita del 2 | 6% nell' anno in corso

Germania : l'istituto Ifo prevede un rallentamento nel 209 : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 21 mar - L'economia tedesca crescera' del 2,6% quest'anno e del 2,1% nel 2019. Lo stima l'Ifo. 'Questi risultati confermano i dati delle nostre previsioni di dicembre', sottolinea in una nota il direttore delle ...

Lispia azzurra : 3000 tifosi del Napoli in Germania : Il Corriere dello Sport racconta di una vera invasione dei tifosi del Napoli a Lipsia in vista della gara di stasera di Europa League. Saranno circa tremila i supporter azzurri: 1500 provenienti da Napoli e da altre ...

Europa League Atalanta - Gasperini : «Non siamo favoriti in Germania…». Freuler : «Tifo Borussia» : DORTMUND - L' Atalanta si trova in Germania, ha svolto la rifinitura presso il Signal Iduna Park . Così Gian Piero Gasperini alla vigilia dello scontro contro il Borussia Dortmund : "siamo qui, la ...

Le Maire : "Francia e Germania sono pronte a riformare l'Ue con Italia e Spagna" : Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire fissa le tappe che devono portare a una riforma della Ue. A cui la Francia sta lavorando con la Germania, ma, giura, aperta al coinvolgimento dell'...

Boateng - il suo Eintracht vola in Germania : e i tifosi sognano : Metti a fuoco e fotografa. Poi stampa, ingrandisci e incornicia. Bastano pochi, semplici gesti oggi ai tifosi dell'Eintracht di Francoforte per essere felici. Dopo aver vinto 2-0 nell'anticipo della ...

'Tocca alle forze progressiste influenzare l'Europa - Italia e Germania devono spingere per le riforme' : Il modello europeo di welfare, società aperta e libertà può essere un punto di riferimento in un mondo circondato da incognite imprevedibili", scrive ancora il premier Italiano nel suo intervento ...

Paolo Gentiloni : "Tocca alle forze progressiste influenzare l'Europa - Italia e Germania devono spingere per le riforme" : "La presidenza in Francia di Macron ci dà una opportunità nuova. Per le forze progressiste il momento di influenzare il destino dell'Europa è oggi. Il contributo delle forze socialiste e democratiche è indispensabile". Lo scrive il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento in vista del Congresso di domenica della Spd da cui dipendono le sorti del governo di coalizione a Berlino, che appare oggi sulle testate del ...

Macron : serve Germania per riformare Ue : 21.10 E' "fiduciosa" la cancelliera tedesca, Merkel,sul voto del Congresso della Spd domenica prossima e sull'ok all'avvio delle trattative per la formazione di un nuovo governo a Berlino. "Mi auguro che diano luce verde", ha detto in conferenza congiunta a Parigi con il presidente francese, Macron. "La nostra ambizione per l'Europa ha bisogno di coniugarsi con l'ambizione tedesca, quello a cui lavoriamo". Così Macron che non fa pronostici sul ...

Germania - raggiunto l'accordo di governo : Tetto di 200mila rifugiati e riforma zona euro "alla Macron" : Sono stati trovati i punti d'incontro tra socialdemocratici, cristiano-sociali e bavaresi sui principali scogli da superare: immigrazione, europa e tasse e quindi la formazione del nuovo governo si preannuncia in discesa. Il leader Spd: "Risultato eccezionale". Anche se i suoi delegati devono ancora votare l'intesa

Germania - patto di governo tra Cdu e Spd. In cima all’agenda la riforma dell’Eurozona : È la riforma dell’Eurozona e il suo rafforzamento il piatto forte dell’intesa per formare una nuova Grande Coalizione in Germania. La Cdu di Angela Merkel e i socialdemocratici di Martin Schulz, dopo una notte di serrati colloqui, hanno trovato un’intesa su un programma per un negoziato formale attraverso cui arrivare alla formazione di un governo, che potrebbe vedere la luce entro fine marzo...