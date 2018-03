Gemma Galgani Uomini e Donne | la dama sceglie Giocondo

Uomini e Donne - Tina Cipollari lancia una torta in faccia a Gemma Galgani. Ecco perché : ROMA - Colpo di scena a Uomini e Donne . Nel corso della puntata del trono over, Tina Cipollar i perde le staffe con Gemma Galgani e le lancia una torta in faccia ... Tina Cipollari, spogliarello a ...

Gemma Galgani fa una confessione : “Ti sento ancora accanto” : Uomini e Donne: Gemma Galgani fa un ringraziamento speciale “Ti sento ancora accanto”. Sono state queste le parole postate pochi minuti fa da Gemma Galgani sul suo profilo facebook. Nessun riferimento a Giorgio Manetti o al Trono Over da parte della 68enne di Torino che ha lanciato un dolce messaggio per il padre in occasione della festa del papà: “Grazie Babbo per quello che mi hai dato e continui a darmi […] Ci sono ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 19 marzo 2018 : Nuova incursione di Gemma Galgani! : In questo video Uomini e Donne Classico vedrete una Nuova incursione di Gemma Galgani. La dama piemontese istruisce i nuovi corteggiatori di Tina Cipollari. Nicolò e Lorenzo abbandonano la trasmissione! Uomini e Donne Classico: Gemma Galgani conosce i corteggiatori di Tina Cipollari! La prima parte di Uomini e Donne Classico parte in maniera davvero scoppiettante. Maria De Filippi prima di far entrare i tronisti manda in onda un video ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : ritorna il grigio per Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, le ultime Anticipazioni del trono over: Tina Cipollari e il gesto shock che fa infuriare il web: ecco perché internet sta chiedendo a grande voce che vada via!(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Tina Cipollari lancia una torta in faccia a Gemma Galgani (VIDEO) : Uomini e Donne: nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E proprio sul finire della trasmissione l’opinionista Tina Cipollari ha fatto un gesto, che ha lasciato tutti di stucco, Maria De Filippi e Gianni Sperti compresi. Cosa è successo? In pratica ha tirato una torta in faccia alla dama di origini torinesi Gemma Galgani. Tuttavia quest’ultima non se ...

“Tina vattene!”. Trono Over : guai per la Cipollari. Un eccesso di rabbia e di acredine incontrollabili stanno segnando il destino dell’opinionista di Uomini e Donne. Il suo comportamento nei riguardi di Gemma Galgani è diventato intollerabile : “È meglio se te ne resti a casa…” : Gelosie, antipatie e desiderio di primeggiare. Si può riassumere così il percorso di Tina Cipollari a Uomini e Donne. entrata illo tempore come corteggiatrice, è poi passata al ruolo di tronista. Non avendo trovato il vero amore, ma avendo incontrato il favore del pubblico, la vamp di Ronciglione è poi traslata come una Madonna sullo scranno degli opinionisti e ormai sono anni che dice la sua sulle pene d’amore dei vari personaggi ...

Gemma Galgani dalla tv a direttrice di teatro : Gemma Galgani è la protagonista del trono over di “Uomini e donne”, non ha ancora trovato l’amore. Lontano dalle telecamere però Gemma non ha abbandonato il suo lavoro ed è stata sorpresa dal settimanale “Nuovo” in piena attività come direttrice di sala al teatro Colosseo di Torino: “Amo il mio lavoro mi tiene giovane nello spirito, mi riempie di entusiasmo e contribuisce a darmi un aspetto più piacevole. Devo stare molte ore in piedi, cammino ...

Uomini e Donne. Gemma Galgani e il fisico perfetto a 68 anni : ecco il suo segreto : Come fa Gemma Galgani ad essere sempre in perfetta forma? Qual è la dieta che segue? A 68 anni riesce ancora a sfoggiare un corpo invidiabile. Ma come fa? La protagonista del trono over di Uomini e ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani e la confessione su suo padre : "È stato lui a..." (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Gemma Galgani parla del suo passato, dei lavori svolti e svela un retroscena su suo padre: "È stato lui a...."(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 07:05:00 GMT)