Gaza | Hamas attacca Israele e Abu Mazen | rischio esplosione

Israele - Netanyahu : 'Fondi per Gaza vengono usati per tunnel Hamas' : "E' arrivato il momento che la comunità internazionale realizzi che i fondi di assistenza per Gaza vengono sepolti sotto terra", cioè utilizzati per costruire tunnel. Lo ha detto il premier israeliano ...

Gaza : esercito Israele distrugge due tunnel Hamas :

Gaza - Israele risponde a ordigno contro esercito : raid su Hamas : L'aviazione israeliana ha colpito una postazione militare di Hamas nella zona centrale della Striscia in risposta all'esplosione di un ordigno posizionato vicino la barriera difensiva con Gaza. Lo ...

Gaza - raid aerei israeliani contro Hamas : 8.10 L'aviazione israeliana ha colpito nella notte una postazione militare di Hamas nella zona centrale della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce dell'esercito di Israele. L'operazione è avvenuta ore dopo la deflagrazione di un ordigno posto vicino la barriera, che non ha coinvolto soldati e non avrebbe causato vittime. Israele, infatti, considera Hamas "responsabile per tutto quello che avviene nella e dalla Striscia", ha ...

Gaza - attentato al premier palestinese Hamdallah. L’Anp incolpa Hamas - che nega e condanna l’attacco : E’ fallito un attentato avvenuto martedì mattina a Gaza contro il convoglio del premier palestinese Rami Hamdallah, che tornava dopo cinque mesi nella Striscia per tentare di rilanciare la riconciliazione con Hamas, e il capo della sicurezza Majed Freij. L’ordigno posto ai margini della strada di ingresso alla città ha però ferito in modo grave sette passanti. La presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha accusato Hamas ...

Gaza - bomba e spari al passaggio del premier palestinese Hamdallah. Abu Mazen accusa Hamas : Codardi : A causa della deflagrazione sette persone sono rimaste ferite, secondo fonti di sicurezza. Hamdallah è illeso. L'esplosione è avvenuta poco dopo che il convoglio di auto era entrato nel territorio in mano ad Hamas, in una rara visita delle autorità palestinesi nella zona

Israele ha attaccato Hamas nella Striscia di Gaza - uccidendo due ragazzi palestinesi di 17 anni : Tra la sera di sabato e la mattina di domenica l’esercito israeliano ha condotto 18 tra bombardamenti aerei e attacchi con carri armati contro strutture che ha detto appartengono al movimento politico-terroristico Hamas nella Striscia di Gaza. In uno di questi attacchi The post Israele ha attaccato Hamas nella Striscia di Gaza, uccidendo due ragazzi palestinesi di 17 anni appeared first on Il Post.

Gaza - Israele : colpiti 18 siti di Hamas : 10.36 In seguito alla esplosione ieri di un potente ordigno palestinese lungo la linea di demarcazione con Gaza (4 soldati feriti), l'aviazione israeliana ha colpito la scorsa notte nella Striscia "18 obiettivi terroristici di Hamas". Fra questi un tunnel militare, una fabbrica di armi ed un campo di addestramento.Lo ha riferito il portavoce militare.La scorsa notte due giovani palestinesi sono rimasti uccisi presso Rafah (a sud di Gaza) nel ...

Gaza - colpiti 18 obiettivi di Hamas : ANSAmed, - TEL AVIV, 18 FEB - In seguito alla esplosione ieri di un potente ordigno palestinese lungo la linea di demarcazione con Gaza , 4 soldati feriti, , l'aviazione israeliana ha colpito la ...

Raid di Israele su Gaza : colpiti 18 obiettivi di Hamas - due morti - : L'aviazione israeliana ha bombardato una serie di target nella Striscia in risposta all'ordigno esploso ieri lungo la linea di demarcazione che ha causato 4 soldati feriti. E' l'attacco più esteso dal ...

Gaza - raid di Israele : colpiti sei obiettivi tra cui tunnel di Hamas : Israele ha condotto dei raid aerei contro bersagli di Hamas nella Striscia di Gaza come ritorsione dopo il ferimento di quattro soldati israeliani, vittime dell'esplosione di un ordigno alla frontiera ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : razzo da Gaza - poi Israele colpisce Hamas sulla Striscia (2 febbraio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi 2 febbraio 2018, ultim'ora: striscia di Gaza, razzo colpisce Israele che replica e attacca Hamas. Di Maio, "convergenze con gli altri partiti". Risolto giallo Macerata(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:31:00 GMT)