Gareth Bale e il suo personalissimo campo da golf | uno spettacolo

Gareth Bale dice no al Bayern Monaco : ecco le sue idee per il futuro : “Bayern Monaco? No grazie”. Gareth Bale, secondo “Diario Gol”, ha risposto le avances dei campioni di Germania pronti a offrire 100 milioni di euro per averlo. Il gallese del Real Madrid sarebbe pronto a lasciare il Real Madrid solo per le big della Premier League. Il suo nome e’ stato accostato piu’ volte al Manchester United, ormai da tempo interessato all’ex Tottenham. (ITALPRESS). L'articolo Gareth ...