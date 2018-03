Gallarate | con 180 euro il sindaco si libera dei migranti

Blastingnews

(Di mercoledì 21 marzo 2018): Andrea Cassani, giovanedel popoloso centro in provincia di Varese, ha trovato una soluzione alquanto originale per "risolvere" lo spinoso problema dei: gli ha dato, di tasca propria, i soldi necessari per comprare il biglietto del treno per Milano e se ne èto. Ma andiamo con ordine. In seguito alla chiusura, avvenuta nei giorni scorsi, del centro di via Ranchet, una sessantina di rifugiati sono stati trasferiti al centro di Bresso, in provincia di Milano. Tra questi, però, ce ne erano dodici che non avevano i requisiti necessari per essere accolti in una struttura pubblica (si son visti rifiutare la richiesta d'asilo perché avevano partecipato ad un rissa). Alla domanda, più che legittima, "dove sistemarli?", Andrea Cassani, ildella Lega Nord, ha deciso di dare loro 90. A questi si sono aggiunti ulteriori 90"offerti" dalla società ...